Американская Chevron намерена сохранить прокачку нефти через Россию

Chevron не планирует отказываться от прокачки нефти по Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК), заявил председатель совета директоров американской компании Майк Вирт. КТК проходит из Казахстана через территорию России.
Майк Вирт
Фото: Brendan McDermid / Reuters
В интервью Fox News господин Вирт назвал Казахстан очень важной страной для мировых энергетических рынков. По его словам, потребители, в том числе из Европы и Азии, зависят от поставок нефти по КТК. «Казахстан является крупнейшей страной в мире, окруженной сушей, и крупным производителем энергоносителей. Серьезная доля этих поставок идет по трубопроводу к Черному морю в порт на российском побережье»,— уточнил он.
Система КТК — основной экспортный маршрут для нефти из Казахстана. Объем прокачки на 2022 год оценивался в 67 млн т. 22 августа КТК остановил работу двух из трех выносных причальных устройств из-за обнаруженных во время проверки повреждений, погрузка нефти была снижена. 12 ноября КТК сообщил об окончании ремонта на первом выносном причале, 29 ноября — на втором причале.
О развитии ситуации читайте в публикации «Ъ» «История с причальным концом».