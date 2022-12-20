Прокуратура Красноярского края намерена отсудить у «Сибиряка» территорию бывшего Комбайнового завода

Прокуратура Красноярского края обратилась в арбитражный суд с иском к ООО «Новоостровский» и ООО «Специализированный застройщик Жилой комплекс «Новоостровский» (входят в структуру УСК» Сибиряк»). Ведомство требует вернуть в собственность Российской Федерации территорию бывшего Комбайнового завода. Также прокуратура требует взыскать со строительных компаний около 290 млн руб. неосновательного обогащения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Прокурорская проверка показала, что территория завода является федеральной собственностью. Однако муниципалитет, не имея полномочий на распоряжение этой землей, передал ее в собственность без согласия правообладателя», - сообщили в прокуратуре.

В 2017 году часть территории завода в счет долгов предприятия перешла к «Сибиряку», часть компания выкупила. «Сибиряк» сообщал, что на площадке комбайнового завода будет реализован проект строительства микрорайона «Новоостровский» с объемом инвестиций 75 млрд руб. В прокуратуре уточнили, что «нарушения были допущены не в момент передачи права собственности Новоостровскому а при приватизации заводом земли».

В настоящее время, по данным прокуратуры, на территории бывшего предприятия ООО «Новоостровский» и ООО «Специализированный застройщик Жилой комплекс «Новоостровский» возводят жилые комплексы. Прокуратура намерена истребовать земли, где еще не начато строительство и прекратить на них право собственности. «В случае удовлетворения судом требований прокурора дольщики не утратят право собственности на свои уже выкупленные квартиры», - подчеркнули в ведомстве. Также прокурором заявлены обеспечительные меры - запрет на распоряжение землями и возведение на них строений.

Заявление прокурора Красноярского края Романа Тютюника к застройщикам поступило в суд, оно оставлено без движения до 16 января.

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Оксана Павлова