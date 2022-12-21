Конкурс по интегрированному моделированию проходил как в индивидуальном зачете за звание «Лучший инженер по интегрированному моделированию», так и в групповой номинации «Лучшая инженерно-техническая команда». По итогам личного конкурса лучшим стал Алексей Тайбарей из ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», второе место занял Артем Беслик (филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «КогалымНИПИнефть»), а на третьем оказался Владимир Шуленин («ЛУКОЙЛ-Коми»).

В групповой номинации лучшей стала команда «Оптимисты» из представителей «ЛУКОЙЛ-Пермь», «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг», «ЛУКОЙЛ — Западная Сибирь» и РИТЭК.