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Коммерсантъ FM
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Путин призвал контрразведку «жестко пресекать» действия зарубежных спецслужб и выявлять предателей

Президент Владимир Путин в поздравлении ко Дню работника органов безопасности призвал контрразведку пресекать действия зарубежных спецслужб. Он пообещал подразделениям органов безопасности в новых регионах современную технику, вооружение и укрепление опытными кадрами. Глава государства также призвал ФСБ держать под постоянным контролем места массового пребывания граждан, стратегические объекты, транспортную и энергетическую инфраструктуру.

«Максимальная собранность, концентрация сил требуется сейчас от органов контрразведки, в том числе военной. Надо жестко пресекать действия зарубежных спецслужб, оперативно выявлять предателей, шпионов и диверсантов»,— говорится в обращении господина Путина, которое опубликовано на сайте Кремля. Он также призвал усилить работу по линии погранслужбы ФСБ, так как госграница «должна быть надежно прикрыта, а попытки ее нарушить – пресекаться быстро и эффективно с использованием имеющихся сил и средств, в том числе подразделений мобильных действий и специального назначения».

По мнению президента, в условиях «динамично меняющейся ситуации в мире» ко всей системе органов безопасности России предъявляются «повышенные требования», поэтому необходимо «серьезно усилить работу по ключевым направлениям». «Особо хочу отметить подразделения органов безопасности, которые начали действовать в новых регионах России. Да, вам сейчас трудно: обстановка в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской и Запорожской областях крайне сложная»,— отметил глава государства. Он считает, что долг сотрудников органов безопасности «сделать все необходимое для максимального обеспечения безопасности» жителей новых регионов, соблюдения их прав и свобод.

Владимир Путин считает одним из главных приоритетов спецслужб, «и прежде всего ФСБ»,— борьбу с терроризмом. «Под постоянным контролем должны находиться места массового пребывания граждан, стратегические объекты, транспортная и энергетическая инфраструктура»,— сказал президент. По его словам, ФСБ должна решать эту задачу при координации Национального антитеррористического комитета и во взаимодействии с другими ведомствами.

Кроме того, глава государства призвал не «ослаблять внимание» к борьбе с экстремизмом. Он назвал прямой угрозой «внутреннему единству общества» «воинствующий национализм, призывы к насилию, провокации, направленные на разжигание межнациональной розни».

Леонид Уварчев

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