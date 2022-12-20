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Коммерсантъ FM
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Малый бизнес разлюбил валютные займы

Мониторинг кредитования

Опубликованные вчера данные Банка России свидетельствуют о замедлении темпов кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в октябре. Общий объем займов за месяц достиг 1,1 трлн руб., увеличившись по сравнению с сентябрем на 13 млрд руб., или 1,2%. В годовом выражении рост составил 13,3%. Число выданных кредитов по сравнению с сентябрем сократилось на 2,4%, к прошлому году — выросло на 1,7%.

Почти весь кредитный портфель МСП составляют рублевые займы. Объем валютного кредитования в октябре обвалился в 145 раз (с 57,9 млрд до 400 млн руб.). В июле—августе аналитики фиксировали всплеск валютных займов МСП — тогда динамика объяснялась стимулированием малого бизнеса к импортозамещению. Закупкам оборудования в режиме параллельного импорта летом способствовал выгодный валютный курс, но к сентябрю тренд развернулся. На инвестиционную активность МСП также повлияла частичная мобилизация — опросы бизнеса свидетельствовали о росте неопределенности среди предпринимателей, об опасениях относительно ослабления курса рубля и возможных проблем с импортными поставками в случае ужесточения санкций.

Согласно ЦБ, в октябре приоритеты МСП продолжили смещаться в пользу долгосрочных займов: если летом бизнес наращивал портфель краткосрочных кредитов (62% портфеля в июле—августе), то в октябре их доля сократилась до 45%. Средний размер кредита при этом вырос — с 5,2 млн руб. до 5,9 млн руб. В отраслевом разрезе наибольшая доля кредитов традиционно приходится на торговлю, рост отмечен в научной и технической деятельности, в сельском хозяйстве спад продолжается.

Объемы кредитования МСП во многом поддержаны льготными программами правительства (объем займов с госгарантиями в этом году вырос вдвое). В ЦБ готовы повышать доступность кредитных ресурсов для МСП, снижая издержки банков при работе с ними. Впрочем, регулятор признает, что основным барьером для развития бизнеса остается неопределенность. В декабре член совета директоров ЦБ Михаил Мамута отметил парадокс: при готовности банков кредитовать малый бизнес сам отказывается от ранее одобренных кредитов. «Связано это с недостаточной определенностью и неточным пониманием своих перспектив»,— пояснял представитель ЦБ.

Диана Галиева

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