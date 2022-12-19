Шигирский идол освоил интернет

В Музее археологии и истории Среднего Урала (входит в Свердловский областной краеведческий музей имени Клера) в Екатеринбурге прошло открытое заседание оргкомитета по продвижению Шигирского идола, чей возраст составляет более 11, 5 тыс. лет. За презентацией сайта, посвященного Шигирской коллекции, наблюдала корреспондент «Ъ-Урал» Виолетта Ширяева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Большой Шигирский идол

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Большой Шигирский идол

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В основе Шигирской коллекции — Большой Шигирский идол — монументальная скульптура из расколотого ствола лиственницы. Изначально составляла 5,3 м в длину, после утраты нижней части она сократилась до 3,4 м. Артефакт был найден в конце XIX века на втором Курьинском прииске в торфе (в 80 км к северо-западу от Екатеринбурга) и передан музею Уральского общества любителей естествознания (сейчас областной краеведческий музей). В 2014–2015 годах ученые из Германии провели исследование, в ходе которого определили, что возраст скульптуры составляет более 11,5 тыс. лет — она была создана сразу после окончания Малого ледникового периода. Сейчас Большой Шигирский идол находится в отдельном зале Музея археологии и истории Среднего Урала. В феврале 2022 года группа жителей Екатеринбурга приняла решение о создании оргкомитета по продвижению Большого Шигирского идола. В его состав вошли археологи, историки, представители туристической индустрии, городской власти, бизнеса, деятели искусства.

На заседании оргкомитета, которое прошло 19 декабря, заместитель главы Екатеринбурга Сергей Плахотин рассказал об основных направлениях продвижения Шигирской коллекции. Так, предлагается создать Шигир-музей — обособленный музейный комплекс с развитой туристической инфраструктурой и сферой гостеприимства. «Это глобальная цель, которая не может быть реализована без правительства, без общественности, без крупных бизнесменов»,— отметил господин Плахотин.

В первую очередь члены оргкомитета решили создать «качественно работающий сайт». «Это очень долгосрочный проект, который может стать лицом нашей работы»,— пояснил вице-мэр. Он предположил, что сайт поможет за 10-15 лет поднять статус Шигира наравне с древнеегипетскими пирамидами Хеопса и доисторическими памятниками Стоунхенджа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Большой Шигирский идол находится в отдельном зале Музея археологии и истории Среднего Урала

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Большой Шигирский идол находится в отдельном зале Музея археологии и истории Среднего Урала

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Сайт Shigirekb.ru представил член Российской ассоциации по связям с общественностью Евгений Потапов. «На сайте периодически будут появляться статьи, актуальные научные публикации, все то, что актуально здесь и сейчас и представляет интерес на начальном уровне»,— объяснил он. На сайте уже созданы такие разделы, как «Новости», «Друзья», «Проекты», «События».

Господин Потапов подчеркнул, что «сайт только начинает свою работу». Следующий этап — комплекс мероприятий, чтобы он стал первым на выдаче в поисковых системах, а также разработка его английской и, возможно, китайской языковой версии. На значимость сайта Шигировского идола указал член-корреспондент РАН, доктор исторических наук Игорь Побережников: «Сайт становится мостиком между наукой и нашей широкой аудиторией».

В частности, предлагается использовать сайт для взаимодействия с бизнесом: предприниматели, которые хотят использовать бренд Шигирского идола для сувениров смогут оставить на сайте заявку, чтобы получить разрешение администрации краеведческого музея.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экспозиция «Шигирская кладовая»

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Экспозиция «Шигирская кладовая»

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Директор Свердловского областного краеведческого музея Александр Емельянов отметил, что экспонаты Шигирской коллекции требуют особых условий хранения, а за последние 20 лет музейное оборудование износилось и устарело. «Программа максимум — Шигирская кладовая заслуживает отдельного нового помещения»,— уточнил он, выразив надежду на дальнейшее развитие Шигирской темы.

Виолетта Ширяева