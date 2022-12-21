Университет — везде, где он нужен человеку

В последние несколько лет индустрия образовательных событий под влиянием сразу нескольких кризисов заметно изменилась. Во время пандемии участникам рынка пришлось быстро освоить технологии организации событий в онлайне, что сейчас помогает им не терять связи с международным образованием. Конференция EdCrunch, которая в течение последних восьми лет проводилась в России, в этом ноябре прошла в Казахстане. Эта стратегия позволила привлечь зарубежных участников и сохранить тем самым и содержательную повестку, и международный статус события. Нурлан Киясов, основатель и программный директор конференции по новым образовательным технологиям EdCrunch и директор по развитию НИТУ «МИСиС», рассказывает о проблемах, которые обсуждались на конференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нурлан Киясов, основатель и программный директор конференции по новым образовательным технологиям EdCrunch и директор по развити НИТУ «МИСиС»

Нурлан Киясов, основатель и программный директор конференции по новым образовательным технологиям EdCrunch и директор по развити НИТУ «МИСиС»



Структурные изменения индустрии образовательных событий начались в 2020 году. Пандемия коронавируса стала серьезным испытанием для событийного рынка. Введенные эпидемиологические ограничения и общая ситуация неопределенности снизили количество очных мероприятий до минимума во всем мире. Одновременно те же самые обстоятельства привели к технологической революции на event-рынке: многие организаторы, сумев подстроиться под текущие реалии, овладели новой для себя экспертизой в проведении онлайн-мероприятий.

Индустрия изменений

Раньше казалось, что организовать событие в онлайн-пространстве гораздо дешевле, чем очное мероприятие. Наша практика показала, что это не так. В этот процесс нужно инвестировать практически наравне с организацией офлайн-мероприятий или даже больше. Кроме того, в 2020 году партнерам и спонсорам нужно было объяснять, что такое конференция в формате онлайн. Немногие из них тогда решались поддерживать такое мероприятие, потому что не до конца понимали своих преимуществ без прямого общения со спикерами, которое раньше считалось одним из главных плюсов.

Следующий, 2021 год, стал для индустрии периодом ожидания. Лишь немногие образовательные события вернулись к привычному офлайн-формату из-за продолжающейся неопределенности и частичного возобновления ограничений, связанных с пандемий. Большинство образовательных мероприятий — это бесплатные события, поэтому необходимость предъявления платных ПЦР-тестов ограничила возможность привлечь привычный для мероприятия объем целевой аудитории.

В заканчивающемся 2022 году сначала мы наблюдали перенос мероприятий с весны на более поздний срок — осень или зиму. Это действия были обусловлены ситуацией неопределенности в связи со специальной военной операцией. После объявления частичной мобилизации в сентябре немногие решились проводить мероприятия, часть перенесена на 2023 год.

Сейчас можно утверждать уже совершенно точно: после 2020 года очное событие больше не может существовать без одновременного создания своего цифрового аналога. Это ключевой результат изменений, происходивших на рынке образовательных мероприятий в последние три года. Спикеров, которые могут подключиться с помощью онлайн-трансляции, можно привлечь в разы больше, потому что они не испытывают инфраструктурных и других ограничений.

Выход за пределы ограничений

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран EdCrunch — крупнейшая в Европе конференция по новым технологиям в образовании, проводится с 2014 года

Фото: EdCrunch Conference EdCrunch — крупнейшая в Европе конференция по новым технологиям в образовании, проводится с 2014 года

Фото: EdCrunch Conference

Мы давно думали о том, чтобы выйти за пределы России и провести конференцию на международной площадке. Сделать это одномоментно очень тяжело, поэтому с 2021 года мы пробовали разные форматы — например, в прошлом году мы организовали распределенную программу, проходившую одновременно в двух странах: России и Казахстане. В этом году мы полностью провели событие в другой стране — Казахстане. Наша глобальная цель — привлекать спикеров и участников из всех стран и точек мира и создать аналог Всемирного экономического форума в Давосе в области образования.

EdCrunch существует с 2014 года, и в течение этих лет мы всегда стремились привезти на конференцию международных экспертов. Мы искренне считаем, что это необходимо для того, чтобы российское профессиональное сообщество смогло расширить свое представление о происходящем на глобальном образовательном рынке и индустрии EdTech, преодолеть существующие барьеры и установки. В этом году привлечь международных спикеров на российские площадки было невозможно, вне зависимости от того, знакомы мы были с ними ранее или нет. Однако благодаря выбору страны проведения еще в начале года обеспечить их участие удалось.

В этом году одной из организационных сложностей был выбор места конференции уже непосредственно в городе ее проведения — Алматы. Была нужна большая площадка с большим залом на 2500 человек и еще 10 залов для мероприятий деловой программы по семи тематическим трекам. Так как нужной площадки не было, мы распределили конференцию по трем, которые находились в шаговой доступности друг от друга. Для участников это было не очень удобно, но иного выхода не было, и мы пошли на этот риск, чтобы не сокращать содержательную повестку. Другая организационная сложность, которую пришлось решать,— ограниченный выбор технических подрядчиков, переводчиков, застройщиков, дизайнеров. Ввиду большого спроса и ограниченного предложения цены на услуги завышены.

Сложности были и с привлечением спикеров. Во-первых, в разы выросли затраты на логистику. Раньше большинство спикеров находились в Москве, и организация их участия не предполагала практически никаких затрат. В этом году нам пришлось организовывать приезд в Алматы почти всех 317 спикеров конференции из 20 стран мира: США, Великобритании, Мексики, Канады, Нидерландов, Турции, России и др. При этом большинство локальных спикеров находились в Астане, поэтому их перемещение тоже нужно было организовать.

Если говорить о политических ограничениях, то мы постоянно расширяли список привлекаемых спикеров, когда понимали, что начинаем сталкиваться со сложностями в получении обратной связи. На нашей памяти было только пять случаев, когда спикеры побоялись ехать в Казахстан из-за приграничности с Россией. В остальном все были счастливы приехать в Алматы и принять участие в EdCrunch.

С приглашением российских спикеров тоже пришлось потрудиться. Сейчас коллеги релоцированы по разным странам мира, нет единой точки отправления для всех. Как и для международных спикеров, мы искали разные оптимальные маршруты в Алматы.

Цифровой университет

В этом году большая часть содержания международных конференций об образовании и его технологиях была отдана таким темам, как Web 3.0, блокчейн и метавселенная. Программный комитет EdCrunch поэтому тоже не смог обойти их стороной. Каждый год перед нами стоит вызов: создать повестку, которая будет актуальна, интересна и востребована, а также будет учитывать ограничения и возможности разных стран, включать новые практики, подходы и методики.

Мы всегда стараемся сделать программу более практикоориентированной. В процессе обсуждения появляются новые гипотезы и решения. На EdCrunch приезжают, чтобы услышать разнообразные мнения, взгляды, посмотреть, что делают другие, и понять, идешь ты в этом же направлении или в каком-то другом. У нас есть множество примеров, когда участники адаптировали у себя в компаниях услышанные от спикеров EdCrunch кейсы. Один из выдающихся примеров 2014–2015 года — это создание НПОО (Национальной платформы открытого образования), начало которой было положено именно после EdCrunch, во время которой мы показали примеры других стран и продуктов в области онлайн-образования — EdX, Coursera, FutureLearn.

Аудитория и охват индустрии EdTech растут. Маркетинговые возможности привлечения на него новых аудиторий еще не исчерпаны. Разумеется, речь не идет о заведомо проигрышном предложении, когда на рынок выводится не адекватный ему некачественный продукт с плохим сопровождением. Меняются каналы доставки, но главное всегда остается за содержанием. Если у вас есть сильный контент — вы король рынка. В России в 2022 году усилилась роль госфинансирования, чем многие компании начали пользоваться. Для роста на отечественном рынке я бы не рекомендовал игнорировать это направление.

Использование технологий искусственного интеллекта в образовании — вопрос дискуссионный. Например, пока не решены вопросы политики конфиденциальности учащихся.

В российских университетах искусственный интеллект пока не нашел активного применения. Это связано с тем, что, во-первых, необходимо собрать, очистить и обработать административные данные (пол, возраст, оценки, география и т.д.), а во-вторых, необходимо собрать в большом объеме учебную аналитику. С последним у нас все сложно.

Впрочем, благодаря новым технологиям, используемым в онлайн-обучении, университет может выполнять свою функцию в любом месте, где находится человек. Однако под словами «онлайн-обучение» наш эксперт имеет в виду одно, а зарубежный спикер совсем другое — у него другой опыт. Если университет идет по пути цифровизации, то он делает качественное образование доступным всему миру и привлекает слушателей через онлайн-форматы открытых курсов (МООК), программы дополнительного и высшего профессионального образования (degree-программы).

Сегодня дипломы в формате онлайн-бакалавриата и магистратуры (online-degree) предлагают десятки крупнейших университетов мира: среди них университеты Аризоны, Иллинойса, Флориды, Мичигана, Колорадо, Карнеги Меллон в США, а также МФТИ и НИУ «Высшая школа экономики» в России.

Для примера: Технологический институт Джорджии (Georgia Tech) обучает 1200 студентов со всего мира только на магистерской программе по компьютерным наукам. А Университет Аризоны предлагает более 200 degree-программ с общей годовой выручкой $600 млн. Такая ситуация с онлайн-образованием в университетах США указывает на точки роста российской высшей школы и бросает вызов привычному положению вещей.

Вклад в будущее

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: EdCrunch Conference Фото: EdCrunch Conference

EdCrunch — некоммерческий проект, наша команда все эти годы инвестирует в том числе собственные средства и в течение следующих 12 месяцев выходит из долгов. 90% билетов раздаются бесплатно государственным организациям равными квотами. Государство покрывает 30% бюджета, все спонсоры — 40%, остальное мы сами. Продаем билеты только частным школам и коммерческим компаниям, а педагогам и руководителям госорганизации всегда бесплатно. Мы всегда готовим 10 площадок и приглашаем 300–400 спикеров, покрывая все расходы.

В этом году нам удалось сделать вклад и в развитие имиджа Алматы и Казахстана как нового центра образования: 95% участников побывали в стране впервые. Проведение конференции способствовало и развитию туристического рынка города: было забронировано 500 номеров в отелях, участники посещали рестораны и музеи Алматы. Кроме того, мы сделали вклад и в event-индустрию, так как привлекли 70 местных организаторов и более 40 синхронных переводчиков.

Команда конференции состоит из девяти человек, работающих постоянно, и достигает 150 человек в последние два месяца перед мероприятием.

Зачем все это мы делаем? Иногда мы и сами не знаем. Но мы получаем удовольствие от сотен благодарностей от участников и спикеров. Это наша жизнь. Это наша вера в новые технологии и их возможности. Это наш вклад в образование.

Что такое Web 3.0

«Официальное» определение Джейсона Калаканиса, знаменитого американского интернет-предпринимателя:

Web 3.0 можно описать как место создания высококачественного контента и сервисов, авторами которых выступают одаренные индивидуумы; технологической платформой для их работы служит Web 2.0.

Сейчас Web 2.0 стал коммуникационной средой, а не конечным продуктом. Каким может быть следующий шаг в мире, где бесплатно работают социальные сети, вики-платформы и другие информационные сервисы?

Следующий шаг — когда сервисы Web 2.0, такие как digg или YouTube, с помощью одаренности индивидуума и его четкого позиционирования эволюционируют в сервисы Web 3.0. Поэтому, в частности, Web 3.0 не допускает, чтобы «мудрость сообщества», позволяющая решать проблемы, превращалась в «безумие сообщества», которое возникает под воздействием оптимизаторов. Никакой трусливой анонимности!

Web 3.0 — это возвращение к тому великому, что было у интернета до Web 2.0: выявление талантов, предоставление экспертизы, личная ответственность за слова и честность.

Метавселенная

Виртуальное пространство, где люди могут взаимодействовать друг с другом, словно в реальной жизни, а также с цифровыми объектами, используя своих цифровых двойников. «Жизнь» в метавселенной возможна с помощью различных персональных гаджетов, оборудованных гарнитурой виртуальной реальности.

Блокчейн

Технология, позволяющая однозначно шифровать информацию в последовательности блоков. Эта информация не может быть изменена без того, чтобы нарушить всю последовательность связной записи, а значит, изменения всегда будут замечены.

Искусственный интеллект

Программируемое свойство вычислительных машин выполнять функции, схожие с творческой деятельностью человеческого мозга. Свойство появляется за счет высочайшей вычислительной производительности машин, которая позволяет перебирать и сравнивать огромное количество вариантов.