Рукопись «Беовульфа»

«Беовульф» — англосаксонская эпическая поэма, сложившаяся в VIII–IX веках. Единственная ее рукопись создана около 1000 года. Как и многие древние рукописи, она была найдена абсолютно случайно в 1631 году в одной из монастырских библиотек библиофилом и антикваром Робертом Коттоном. Охота за редкими рукописями была в моде у состоятельных интеллектуалов начиная с раннего Ренессанса. В 1731 году рукопись сильно пострадала при пожаре. Драгоценную рукопись чудом спасли и специально для ее хранения создали особый отдел в Британском музее, позже превратившийся в отдел рукописей Британской библиотеки. Получить доступ для работы с рукописью было практически невозможно, а текст поврежденных огнем фрагментов считался утраченным навсегда: разобрать надписи черными чернилами на почерневшем пергаменте было невозможно. Но в 1999 году американский палеограф и филолог Кевин Кирнан сумел изучить рукопись в инфракрасном спектре и создать мультиспектральное изображение опаленных фрагментов. В итоге в 2013 году на сайте Британской библиотеки появилась оцифрованная рукопись «Беовульфа», в которую были внесены фрагменты, полученные в результате мультиспектральной визуализации. Вообще же этот проект поражает воображение любого ценителя древних рукописей. Помимо самой рукописи, здесь есть несколько ее транскрипций, выполненных в разное время разными учеными, гипертекстовый словарь и обширный критический аппарат.