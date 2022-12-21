Первые шаги к цифре

Активное развитие принципов интегрированного моделирования в мире началось чуть более десяти лет назад, и в России пионером в этой области был ЛУКОЙЛ. До 2010-х годов создание подобных цифровых систем, не только повторяющих характеристики реальных объектов, но и отслеживающих параметры их работы в режиме реального времени, ограничивалось технологиями. Но активное увеличение вычислительных мощностей и снижение их стоимости сделали возможным широкое применение принципов «интеллектуального месторождения» в целом и цифровых двойников в частности. Сейчас применение данных технологий становится одним из ключевых показателей эффективности работы компании. Неудивительно, что в 2021 году специализирующаяся на оптимизации и стратегическом планировании консалтинговая компания Accenture внесла концепцию цифровых двойников в пятерку наиболее актуальных стратегических технологических трендов.