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Коммерсантъ FM
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Первые шаги к цифре

Активное развитие принципов интегрированного моделирования в мире началось чуть более десяти лет назад, и в России пионером в этой области был ЛУКОЙЛ. До 2010-х годов создание подобных цифровых систем, не только повторяющих характеристики реальных объектов, но и отслеживающих параметры их работы в режиме реального времени, ограничивалось технологиями. Но активное увеличение вычислительных мощностей и снижение их стоимости сделали возможным широкое применение принципов «интеллектуального месторождения» в целом и цифровых двойников в частности. Сейчас применение данных технологий становится одним из ключевых показателей эффективности работы компании. Неудивительно, что в 2021 году специализирующаяся на оптимизации и стратегическом планировании консалтинговая компания Accenture внесла концепцию цифровых двойников в пятерку наиболее актуальных стратегических технологических трендов.

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