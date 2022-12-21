Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Технология возможностей

Возможности технологии, связанной с воздействием вращающегося электромагнитного поля, гораздо шире, чем очистка нефтепродуктов от серы.

Так, одна из модификаций данной технологии была запатентована компанией «Максинвест» в качестве способа получения нанопорошков металлов и их соединений. Этот вариант технологии может быть также использован для выделения элементов и их соединений из различных водных источников. Все происходит в том же реакторе проточного типа, куда направляют воду и ферромагнитную жидкость, причем исходным материалом может служить морская и речная вода, вода соленых и пресных озер, артезианских скважин. По завершении процесса происходит разделение ферромагнитных наночастиц, присутствующих в ферромагнитной жидкости, и выделенных соединений металлов, содержащихся в реакционной массе в чистом виде, а также избыточной воды с отходами. Все это фильтруется, промывается, сушится и прокаливается с получением полиметаллического нанопорошка. Отделение ферромагнитных наночастиц от соединений металлов проводят стандартными методами сепарации, после чего ферромагнитные наночастицы отправляются в реактор на повторное использование.

Технология способна в несколько раз повысить степень извлечения цветных, редкоземельных и благородных металлов из золошлаковых и рудниковых отвалов, бурых углей. Осуществлять этот процесс можно в промышленных масштабах.

Интересная особенность технологии была отмечена при ее использовании в экспериментах с очисткой жидких отходов вплоть до стоков свиноводческих ферм. Существующие способы очистки требуют обработки реагентами, фильтрацию, отстаивание и много чего еще. Для них нужны расходные материалы и много энергии. Для технологии «Максинвеста» характерно наличие всего одной стадии — обработки в проточном реакторе, где в «грязную» воду вводятся ферромагнитные наночастицы. В результате тяжелые металлы удаляются, газы улетучиваются, бактерии уничтожаются. На выходе получается чистая техническая вода, которую можно сбрасывать в водоемы, а можно использовать для полива: в ней много ценных минеральных веществ, которые способствуют росту урожайности.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...