Технология возможностей

Возможности технологии, связанной с воздействием вращающегося электромагнитного поля, гораздо шире, чем очистка нефтепродуктов от серы.

Так, одна из модификаций данной технологии была запатентована компанией «Максинвест» в качестве способа получения нанопорошков металлов и их соединений. Этот вариант технологии может быть также использован для выделения элементов и их соединений из различных водных источников. Все происходит в том же реакторе проточного типа, куда направляют воду и ферромагнитную жидкость, причем исходным материалом может служить морская и речная вода, вода соленых и пресных озер, артезианских скважин. По завершении процесса происходит разделение ферромагнитных наночастиц, присутствующих в ферромагнитной жидкости, и выделенных соединений металлов, содержащихся в реакционной массе в чистом виде, а также избыточной воды с отходами. Все это фильтруется, промывается, сушится и прокаливается с получением полиметаллического нанопорошка. Отделение ферромагнитных наночастиц от соединений металлов проводят стандартными методами сепарации, после чего ферромагнитные наночастицы отправляются в реактор на повторное использование.

Технология способна в несколько раз повысить степень извлечения цветных, редкоземельных и благородных металлов из золошлаковых и рудниковых отвалов, бурых углей. Осуществлять этот процесс можно в промышленных масштабах.

Интересная особенность технологии была отмечена при ее использовании в экспериментах с очисткой жидких отходов вплоть до стоков свиноводческих ферм. Существующие способы очистки требуют обработки реагентами, фильтрацию, отстаивание и много чего еще. Для них нужны расходные материалы и много энергии. Для технологии «Максинвеста» характерно наличие всего одной стадии — обработки в проточном реакторе, где в «грязную» воду вводятся ферромагнитные наночастицы. В результате тяжелые металлы удаляются, газы улетучиваются, бактерии уничтожаются. На выходе получается чистая техническая вода, которую можно сбрасывать в водоемы, а можно использовать для полива: в ней много ценных минеральных веществ, которые способствуют росту урожайности.