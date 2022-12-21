Год назад Сбербанк принял решение учредить научную премию, по своим размерам сопоставимую с Нобелевской. Главная идея — поддержать отечественную фундаментальную науку, а также выдающихся ученых, которые работают в России.

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Никто тогда, наверное, не предполагал, насколько актуальным окажется это решение сегодня, когда определены первые три победителя. «Ситуация в России и в мире успела стремительно измениться,— говорит Альберт Ефимов, вице-президент, директор управления исследований и инноваций Сбербанка.— Мир стал намного менее стабильным, более хрупким. Именно поэтому необходимость мотивации ученых работать в России выросла многократно».

С другой стороны, по словам собеседника “Ъ”, у исследователей все чаще возникает проблема ограниченного доступа к международным научным журналам и конференциям, поэтому нужно создавать комфортные условия для работы ученых в нашей стране.

В России необходимо поддерживать традицию научных премий. Не будем забывать, что Альфред Нобель начал с России и свои капиталы заработал в нашей стране. Нынешняя ситуация делает необыкновенно актуальным создание российской Нобелевки. «Пока Научная премия Сбера таковой не стала, но это абсолютно нормально. Это не происходит одномоментно — нужны годы, возможно, даже десятилетия. Но потенциал у премии есть»,— отмечает Альберт Ефимов.

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Прежде чем учредить свою премию, Сбер провел огромную организационно-аналитическую работу. Были изучены другие премии, подобраны номинации. Все заявки на премию прошли независимую экспертизу, в которую было вовлечено 392 авторитетных ученых. На ее основе ученые советы под руководством академиков РАН сформировали списки финалистов в каждой номинации. А итоговое решение о лауреатах принимал комитет премии, в который вошли академики РАН и ученые мирового уровня. «Сегодня можно сказать, что пул людей, которые нам доверяют, уже собран,— подчеркивает Альберт Ефимов.— Мы очень признательны экспертам и членам научных советов премии за работу, которая стала основой успеха премии».

По его словам, созданные ученые советы способны конструктивно, эффективно взаимодействовать и оценивать кандидатов, оставаясь в рамках общего консенсуса.

«Ученые советы обладают возможностью ясно и авторитетно сказать, кто заслуживает премии Сбербанка, чтобы можно было одним предложением это выразить,— рассказывает Альберт Ефимов.— Например, по академику РАН Юрию Оганесяну, который в итоге и был удостоен премии, нам поступали комментарии — а кого же еще награждать, если не его? То же самое касается и остальных лауреатов. Ученые советы дают возможность это определить».

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По всем номинациям выбор сделать было невероятно сложно, признается наш собеседник. «Физика, химия, биология, математика — сильные стороны нашей фундаментальной науки,— говорит Альберт Ефимов.— Конкурс был огромный, и я уверен, что в последующие годы он только возрастет. Константин Новоселов, нобелевский лауреат и сопредседатель комитета премии, сказал, что мы нашли достойных кандидатов на последующие десять лет».

Учредитель премии рассчитывает, что премия не только будет способствовать повышению престижа российской науки, но станет еще одним стимулом делать научную карьеру в России. Сбер стал своего рода флагманом для крупных российских компаний, показывающим, как можно поддерживать интеллектуальный потенциал своей страны. Ведь без передовой науки не может быть развитой экономики.

«Мы задумали Научную премию Сбера как один из источников поддержки научного сообщества, чтобы исследователи могли продолжать свою работу на благо России и всего мира. Первыми лауреатами премии стали ученые, работы которых определяют вектор и динамику научно-технического прогресса в своих предметных областях. Искренне поздравляю победителей и желаю им дальнейших успехов в их научной деятельности»,— сказал по этому поводу Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка, сопредседатель комитета Научной премии Сбера.

Наталия Лескова