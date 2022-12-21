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Коммерсантъ FM
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Двести семь лабораторий

В национальном проекте «Наука и университеты» до 2024 года запланировано создание 900 новых молодежных лабораторий в подведомственных Минобрнауки России научных и образовательных организациях. В 2022 году создано 207 лабораторий по направлениям: новая медицина, микроэлектроника, сельское хозяйство, новая энергетика, климатические исследования. Объем финансирования на каждую лабораторию составляет более 17 млн руб. в год. По условиям, не менее 2/3 коллектива такой лаборатории должно состоять из молодых исследователей до 39 лет, в том числе выпускников бакалавриата, магистратуры или специалитета.

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