Коронавирус уходит насовсем или еще вернется?

Подходит к концу 2022 год, и вместе с ним заканчивается третий год коронавирусной пандемии. Человечество пережило это как настоящую войну с вирусом и теперь медленно привыкает к его превращению в обычный респираторный патоген. Насколько гладко и безболезненно пройдет это процесс, зависит не только от органов здравоохранения, но и от каждого из нас.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Ситуация в мире с заболеваемостью вариантами и субвариантами нынешнего коронавируса несколько раз кардинально менялась на протяжении большей части 2022 года. Но в период с конца апреля по конец ноября резких вспышек вроде бы в мире в целом не было, хотя, когда вы смотрите на суммарную динамику заболеваемости, то общая картина сглаживается из-за наложений подъемов и спадов в разных странах. Так, с начала мая до 2 декабря понедельная заболеваемость COVID-19 в мире колебалась не сильно: от 3 млн до 8 млн случаев — в 2–2,5 раза. Поэтому стоит посмотреть на динамику заболеваемости ковидом в некоторых контактирующих с Россией странах, а потом провести сравнение с Россией.

Начнем с Великобритании. Там за этот период времени заболеваемость варьировалась от 22 тыс. до 140 тыс. случаев в неделю. Хорошо видно, что с мая по настоящее время там было два четких подъема заболеваемости, по всей видимости, соответствующие субвариантам: сначала «Кентавр», а потом — «Цербер» и «Тифон». Видно также, что желание вакцинироваться в Великобритании упало фактически до нуля: ведь там до сих пор применяется вакцина, разработанная на исходный уханьский вариант и поэтому практически не защищающая от омикрона и его субвариантов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Динамика заболеваемости, смертности и вакцинации от коронавирусной инфекции в Великобритании

Динамика заболеваемости, смертности и вакцинации от коронавирусной инфекции в Великобритании



Посмотрим теперь на Францию. Здесь заболеваемость варьировала от 200 тыс. до почти 900 тыс. случаев в неделю, и так же четко видно две волны, но при этом у них наметилась третья, хотя это, может быть, лишь флуктуация.

Теперь посмотрим аналогичные динамики в Германии. Разброс числа заболевших за эти месяцы там был от 198 тыс. до 667 тыс. случаев в неделю, то есть в три раза. Во Франции аналогичный разброс был в четыре раза, а в Великобритании — почти в 7 раз! Чем это объяснить, пока непонятно. При этом население Германии — 83 млн, Франции — 64 млн, а в Великобритании — 67 млн человек, то есть примерно одинаковое.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Динамика заболеваемости, смертности и вакцинации от коронавирусной инфекции во Франции

Динамика заболеваемости, смертности и вакцинации от коронавирусной инфекции во Франции



Мы видим и в Германии, и во Франции, и в Великобритании начиная с мая те же две волны. Но вот что характерно: в Германии заболеваемость на душу населения существенно выше, чем во Франции, и еще выше, чем в Великобритании. Пока трудно это объяснить.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Динамика заболеваемости, смертности и вакцинации от коронавирусной инфекции в США

Динамика заболеваемости, смертности и вакцинации от коронавирусной инфекции в США



И для полноты картины теперь — США. В принципе динамика очень похожа на европейскую, однако вместо двух четких волн заболеваемости после мая месяца — одна, но двугорбая волна. Разброс по заболеваемости — от 230 тыс. до 950 тыс. случаев в неделю, практически как во Франции, но при населении в 340 млн. Болеют меньше или недодиагностика легких случаев? Вернее всего — второе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Динамика заболеваемости, смертности и вакцинации от коронавирусной инфекции в Германии

Динамика заболеваемости, смертности и вакцинации от коронавирусной инфекции в Германии



Ну а теперь Россия. У нас разброс с 1 мая до середины октября — от 20 тыс. до 368 тыс. случаев в неделю. Самый большой разброс из всех стран. Объяснить это я пока не могу. Но для России много чего сложно объяснить. Вот сравните, к примеру, динамику заболеваемости и смертности в России и других странах. Такое создается впечатление, что у нас в 2020 году и пандемии-то не было. А теперь посмотрите данные Демографического ежегодника России за 2021 год, которые взяты с официального российского сайта.

Динамика и некоторые данные по причинам смертности в 2016-2020 гг. в России Причины 2016 2017 2018 2019 2020 Все причины 1 891 015 1 826 125 1 828 910 1 798 307 2 138 586 Болезни системы кровообращения 904 055 862 895 856 127 841 207 938 536 Новообразования 299 652 294 587 297 996 298 699 295 910 Внешние причины 167 543 152 741 144 612 137 633 139 583 Болезни органов дыхания 70 332 62 032 61 150 59 188 96 539 Некоторые инфекционные заболевания 35 335 35 045 34 626 32 918 30 173 Источник: Демографический ежегодник России, 2021; стр. 121

Из таблицы на этом рисунке мы видим, что смертность у нас в 2020 году была выше примерно на 15%, чем в каждый из предшествующих четырех годов. Чем же обусловлен такой необычный рост? Самый большой рост смертности, как мы видим из данной таблицы,— не от инфекций! А от заболеваний органов дыхания. На втором месте — рост смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Ну а смертность от инфекций даже снизилась! Парадокс. В чем он? В системе учета. С 2021 года систему учета изменили, и у нас стало все так же, как у других стран Европы и мира в целом.

Вместе с тем отметим, что после достижения уровня вакцинации примерно в 45% и появления омикрона, гораздо менее смертельного в сравнении с предыдущими вариантами коронавируса, летальность от ковида у нас стабильно снижалась, и сейчас она составляет менее 1%. И это несмотря на то что нашему населению только недавно стали доступны коронавирус-специфичные препараты типа молнупиравира и целевые препараты против цитокинового шторма — ингибиторы интерлейкина-6.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Динамика заболеваемости, смертности и вакцинации от коронавирусной инфекции в России

Динамика заболеваемости, смертности и вакцинации от коронавирусной инфекции в России



Более детальная динамика заболеваемости и смертности в России приведена на сайте. Конечно, замечательно, что летальность от COVID-19 в России уменьшилась до 1%. Но и во всем мире она в среднем точно так же уменьшилась, в Европе же она уменьшилась до 0,7%, а в некоторых странах даже еще меньше стала. И она может уменьшиться в России намного сильнее, если у нас произойдут следующие изменения:

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1) Начнется массовое применение нового варианта вакцины против омикрона. Он уже разработан в НИЦ им. Н. Ф. Гамалеи и даже первично испытан. Но для разрешения его массового применения необходимо завершить клинические испытания 3-й фазы этой вакцины. Когда это будет сделано, знает только Минздрав.

2) Начнут, наконец, регулярно прививаться люди из групп риска (старше 60 лет, диабетики 1–2-го типов, люди с индексом массы тела выше 30, с серьезными хроническими заболеваниями сердца, почек, печени и люди с пересаженными органами). Потому что, по январским данным, например, Министерства здравоохранения Новосибирской области, среди умерших от ковида было 91% непривитых, тогда как средний процент привитых по России был на то время около 45%.

3) Будут применяться для лечения только препараты и лекарства с доказанным эффектом, а не все, которые, может быть, помогут.

4) В сезон ОРВИ (ноябрь—март) люди из вышеозначенных групп риска в России будут носить маски. Это объективно спасает жизни, и во многом и по этой причине тоже люди из Юго-Восточной Азии живут дольше россиян, этого не делающих.

В последние полгода становится все более вероятным, что нынешний коронавирус станет обычным респираторным патогеном человека, к тому же эволюционирующим, и будет чудом, если он навсегда нас вскоре покинет. А это означает, что при его уровне летальности в 0,5–1% (больше, чем от вирусов гриппа) вакцинация от него необходима, и вакцину придется периодически обновлять. Да и высокоэффективные лечебные препараты надо разрабатывать и производить. И это все — достойные задачи для биомедицинского научного сообщества и промышленности России.

Сергей Нетесов, академик РАН, доктор биологических наук, профессор, Новосибирский государственный университет