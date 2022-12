Старый знакомый

Среди немедицинских последствий коронавирусной пандемии наиболее заметна повышенная, даже, можно сказать, болезненная реакция СМИ на любые сообщения о любых вирусных инфекциях. Так, в октябре—ноябре 2022 года в прессе появились сообщения о вспышках в США заболеваний дыхательного тракта у детей, вызванных респираторно-синцитиальным вирусом. Делался упор на необычность этих вспышек.

Но так ли это?

Респираторно-синцитиальный вирус, или РСВ (RSV), также называемый респираторно-синцитиальным вирусом человека (hRSV), относится сейчас к роду ортопневмовирусов (Orthopneumovirus) семейства пневмовирусов (Pneumoviridae); в этот же род отнесены аналогичные вирусы коров, мышей и других видов животных. Открыт он более 60 лет назад. Представители этого вида являются распространенными вирусами, вызывающими инфекции дыхательных путей. Это РНК-вирус с минус-геномом. Его название происходит от больших многоядерных клеток, известных как синцитии, которые образуются при слиянии инфицированных этим вирусом клеток. Такие синцитии образуют также вирусы кори.

РСВ является наиболее частой причиной госпитализации новорожденных с респираторными заболеваниями. Повторное заражение остается частым явлением и в более позднем возрасте: это важный возбудитель ОРВИ во всех возрастных группах. Уровень заболеваемости обычно выше в холодные зимние месяцы. Вирус этот вызывает бронхиолит у младенцев, простуду у взрослых и более серьезные респираторные заболевания, такие как пневмония у пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом. Более подробно здесь: Coultas JA, Smyth R, Openshaw PJ. «Respiratory syncytial virus (RSV): a scourge from infancy to old age». Thorax.-2019.-V.74.-#10.-PP. 986–993.

РСВ может вызывать вспышки как в популяции в целом, так и в больницах. После первоначального респираторного заражения через глаза или носоглотку вирус заражает эпителиальные клетки верхних и нижних дыхательных путей, вызывая воспаление, повреждение клеток и частичное блокирование дыхательных путей. Для выявления вируса и диагностики РСВ доступны различные методы, включая тестирование на антиген, молекулярное ОТ-ПЦР-тестирование на его РНК и выделение и характеризацию вируса на культурах клеток.

Главные меры профилактики включают мытье рук, ношение масок и избегание тесного контакта с инфицированными людьми; профилактическое использование паливизумаба также доступно в ряде стран для предотвращения инфекции РСВ у младенцев из групп высокого риска. В настоящее время вакцины против RSV не существует, хотя несколько кандидатных ее вариантов находятся в стадии разработки.

Лечение тяжелых форм заболевания в первую очередь поддерживающее, включая кислородную терапию и более продвинутую поддержку дыхания с помощью назальной подачи кислорода с высокой скоростью, по мере необходимости. В случаях тяжелой дыхательной недостаточности может потребоваться интубация и искусственная вентиляция легких. Рибавирин является единственным противовирусным препаратом, лицензированным в настоящее время для лечения РСВ у детей в Европе и США, хотя его польза остается спорной.

Словом, не очень приятный вирус, но, к счастью, давно и хорошо знакомый медикам.