Место встречи молодых ученых

В начале декабря в Парке науки и искусства «Сириус» в Сочи прошел II Конгресс молодых ученых — главное событие Десятилетия науки и технологий в России. Мероприятие объединило представителей академической среды, в первую очередь — молодых ученых, а также власти и бизнеса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

За три дня II Конгресс молодых ученых посетили порядка 4 тыс. человек, из которых более 1900 — слушатели университетов, институтов и академий и более 500 человек — сотрудники научно-исследовательских институтов. На форум приехали гости из 84 регионов России и 44 иностранных государств.

Ключевым событием конгресса стала встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с его участниками, на которой прошло обсуждение предложений по развитию науки и технологий, программы поддержки ученых и других актуальных вопросов. «Сам конгресс, на мой взгляд,— очень востребованное мероприятие, потому что молодые люди вообще и всегда устремлены в будущее. Потому что молодые — вся жизнь впереди. А молодые ученые соответствующим образом настроены на карьеру в той области, которой решили посвятить свою жизнь»,— отметил в ходе встречи Владимир Путин. По словам главы государства, «молодые исследователи — это как раз те люди, на которых нужно возлагать надежды». Президент также добавил: «Нужно настроить именно все институты государственной власти, все структуры, все общественные организации, всех граждан на то, чтобы убедить все общество в том, что технологический суверенитет, промышленный, даже ценностный суверенитет может быть основан и может состояться только на базе фундаментальной и прикладной науки, только на научной базе».

Деловая программа II Конгресса молодых ученых была насыщенной и разнообразной: за три дня на площадке прошло 152 мероприятия. Программа была посвящена актуальным вопросам и вектору развития науки на ближайшее десятилетие в России. Особое внимание было уделено темам создания природоподобных технологий и инновационных лекарств XXI века, развития биомедицины, иммунологии и генетики; разработки и внедрения беспилотных технологий, биотехнологий и нейротехнологий; развития биоэкономики России и многим другим.

Мероприятия деловой программы проходили в различных форматах — от экспертных сессий и панельных дискуссий до практикумов и лекций. Лекции молодым участникам конгресса читали выдающиеся ученые, такие как президент Российской академии наук Геннадий Красников, президент Ассоциации экспорта технологического суверенитета, профессор кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО МИД России Андрей Безруков, профессор химического факультета Университета штата Флоридa Игорь Алабугин и многие другие. Заключительным мероприятием конгресса стало пленарное заседание на тему «Российская наука в эпоху международного соперничества».

В последний день работы конгресса состоялось вручение премии президента России в области науки и инноваций молодым ученым. Лауреатов премии Александру Дубровину, Арсения Кубрякова, Михаила Конюхова и Леонида Скрипникова наградили за значительный вклад в развитие отечественной науки.

На протяжении трех дней на площадке конгресса работала научная выставка, где гости мероприятия знакомились с новейшими достижениями науки и техники: разработками российских научных коллективов, предприятий реального сектора экономики и молодых исследователей. Наиболее интересными экспонатами выставочной части стали макет дрона Gemini — аэрофотосъемочного комплекса нового поколения, роботизированный пятипалый манипулятор, повторяющий движения руки управляющего им человека, 5D-принтер для печати прочных функциональных изделий, VR-реконструкция кабинета Дмитрия Менделеева и даже робот-художник Gaka-Chu. Посетители выставки могли поучаствовать в мастер-классе «Волонтер-натуралист», а в проекте «Экопатруль» — измерить параметры окружающей среды, оценить качество воздуха и освещения в павильоне.

Организаторами конгресса стали Министерство науки и высшего образования РФ, координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию и фонд «Росконгресс». С подробной информацией о том, как проходил II Конгресс молодых ученых, можно ознакомиться на официальном сайте.