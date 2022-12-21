Враждебная Европа Николая Данилевского

«Европа не только нечто нам чуждое, но даже враждебное, что ее интересы не только не могут быть нашими интересами, но в большинстве случаев прямо им противоположны» — пожалуй, самая известная цитата из «России и Европы» Данилевского. В продолжение автор пишет: «Из этого, однако, еще не следует, чтобы мы могли или должны были прервать всякие сношения с Европой, оградить себя от нее Китайской стеной… Всякого рода сношения с нею неизбежно должны быть близкие; они только не должны быть интимными, родственными, задушевными… в политическом отношении не может быть другого правила, как око за око, зуб за зуб: отмеривание тою же мерою, которою нам мерят».