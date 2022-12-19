Разовые выплаты мобилизованным обеспечили прирост рублевых вкладов в ноябре

Банк России зафиксировал приток рублевых средств в ноябре — как на текущие счета, так и на срочные депозиты. Это отчасти обеспечили разовые выплаты военнослужащим, сообщается в информационно-аналитическом комментарии (.pdf) ЦБ за ноябрь.

По мнению аналитиков Банка России, прирост рублевых депозитов происходит также благодаря росту привлекательности рублевых инструментов сбережения, прежде всего долгосрочных, из-за повышения депозитных ставок. В ЦБ ожидают, что в краткосрочной перспективе интерес населения к рублевым вкладам продолжит восстанавливаться, а валютные сбережения россиян будут сокращаться.

3 ноября Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате по 195 тыс. руб. военнослужащим, которые заключили контракт во время военной спецоперации на Украине. Указ распространяется в том числе на мобилизованных граждан.

Одновременно с этим ЦБ фиксировал замедление прироста депозитов населения с 6,6% на начало сентября до 4,4% на конец месяца. Это было вызвано оттоком средств россиян после объявления частичной мобилизации. Банки отреагировали на это повышением рублевых депозитных ставок, которое продолжилось и в октябре.

Эрдни Кагалтынов