Прощай, не навсегда

«Коммерсантъ Стиль» рассказывает о популярных поветриях в макияже и цвете волос, с которыми, скорее всего, в ближайшем будущем придется расстаться, и выясняет, почему их время вышло.

Существуют тенденции, которые гарантированно выдерживают испытание временем (например, та же классическая красная помада), но есть и те, что все же ротируются и время от времени уходят в прошлое. Окончательно или нет — время покажет.

Двухцветные волосы

Популярность злодейки Круэллы повысила спрос на окрашивание в контрастные цвета — один черный, а второй светлый. Колористы считают, что такая тенденция все же скоро исчезнет, потому что поддерживать первозданную яркость и четкость цвета — довольно хлопотная и дорогая история. Плюс, как любое остромодное поветрие, этот тренд довольно быстро приедается, и прежде всего самой обладательнице такого окрашивания.

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Контурирование лица

Четко прорисованные контуры лица див соцсетей уступают место шиммеру — здоровому свечению, как будто человек только что вернулся с морского побережья. И в целом нанесение слишком большого количества макияжа отходит на второй план. Это может классно смотреться на фото, но в реальной жизни такой мейк перегружает лицо и выглядит искусственно.

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Обесцвеченные брови

Тренд, который идеально смотрится на Тильде Суинтон, как оказалось, идет далеко не всем. «Вытравленные брови дают довольно странный эффект пришельца, да и к тому же такое отбеливание травматично для волосков,— говорит независимый визажист Юрий Ананов.— Я бы посоветовал если и осветлять, то на один тон, как легкое мелирование, но и то только на темных бровях».

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Ранняя седина

Окрашивание в седые и серебристые волосы также постепенно исчезает. Все просто: эта тенденция может быть очень резкой и нелестной для большинства оттенков кожи (то есть просто не идет человеку), а кроме того, что бы ни говорили сторонники естественного старения, седина прибавляет возраст, а психологически это легко дается далеко не всем.

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Четкие брови

Квадратные, тщательно прорисованные брови наконец-то официально ушли в прошлое (ура). «Натуральные, легкие, пушистые и аккуратные брови снова в тренде»,— считает Юрий Ананов.

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Слишком много бронзера

В попытке продлить жизнь естественному загару многие наносят слишком много автобронзантов по возвращении из отпуска, из-за чего кожа может приобрести оранжевый оттенок. Специалисты советуют подождать, пока загар полностью исчезнет, и только после этого работать над приобретением нового. В качестве средства макияжа стоит выбирать матирующий бронзер, который не придаст коже ненужного блеска, а автобронзанты сначала протестировать на запястье, прежде чем наносить на все тело.

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Наращивание ресниц

Многие визажисты мечтают о том, чтобы наращенные ресницы исчезли из повседневной жизни. Когда их выбирают для особого случая, например на свадьбу или съемки, это отличный способ подчеркнуть глаза. Проблема в том, что они выглядят действительно великолепно в течение двух-трех дней, а потом начинают менять свое положение, шатаются и тем самым повреждают настоящие ресницы.

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Контурные черные стрелки

Выходы Юлии Фокс навсегда останутся в нашей памяти, но в новый год мы возьмем с собой мягкие, дымчатые стрелки, которые пусть и не будут выглядеть столь драматично, но зато станут более универсальным штрихом к любому образу.

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Стеклянная кожа

Тренд, который привнесли китайские тиктокеры, уходит в прошлое — в реальной жизни человек со «стеклянным» лицом вызывает недоумение. Чтобы избежать эффекта влажного (или жирного?) лица, визажисты советуют выделять хайлайтером несколько стратегически важных зон: скулы, переносицу или подбородок.

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Ирина Кириенко