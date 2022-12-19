На фоне продолжающегося снижения посещаемости крупных торговых центров в Москве и Санкт-Петербурге пермские ТЦ в преддверии Нового года фиксируют рост трафика. Однако участники рынка уверены, что это лишь временный всплеск, и прогнозируют дальнейшее падение количества посетителей в 2023 году. Эксперты считают, что для продолжения работы торговым комплексам придется поменять концепцию, однако делать это нужно с осторожностью, так как спрогнозировать, на товары каких категорий и какого ценового сегмента будет спрос в ближайшие годы, сейчас точно невозможно.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В ноябре — начале декабря Mall Index (количество посетителей на 1 тыс. кв. м) в торговых центрах Пермского края вырос на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили «Ъ-Прикамье» в компании Focus Technologies. При этом по сравнению с допандемийным и докризисным 2019 годом Mall Index в регионе упал на 26%.

Руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев объяснил рост посещаемости пермских ТЦ в последние недели по сравнению с 2021 годом действующими на тот период «коронавирусными» ограничениями. «С середины декабря начинается традиционный всплеск посещаемости торговых центров, магазинов и ресторанов региона. Как тенденция проявится в 2022 году, будет понятно уже с этой недели»,— отметил господин Васильев.

В целом за январь — ноябрь этого года динамика Mall Index в Прикамье отрицательная: показатель снизился на 12% относительно аналогичного периода 2021 года и на 27% относительно аналогичного периода 2019-го. Такая же тенденция наблюдается в крупных городах: в Москве количество посетителей ТЦ за 11 месяцев сократилось на 6% к прошлому году и на 24% к 2019 году, в Санкт-Петербурге — 8% и на 23% соответственно. При этом всплеска посещаемости в последние недели, в отличие от Прикамья, там не зафиксировано. Так, Mall Index в торговых центрах столицы, по итогам недели 5–11 декабря, оказался ниже показателя за аналогичный период прошлого года на 13%, в Санкт-Петербурге — на 9%.

Данные об обороте розничной торговли на текущий момент доступны только за январь — октябрь. Как следует из доклада Пермьстата, в Пермском крае он в указанный период составил 543,8 млрд руб., что на 7,5% меньше, чем в январе — октябре 2021 года. В целом по России оборот торговли за этот период составил 34,7 трлн руб., снизившись на 5,9% к году.

Директор УК «Столица», управляющей одноименным пермским ТРК, Константин Копытов подтверждает рост посещаемости в ноябре — декабре, связывая это с приближающимися новогодними праздниками. Он предполагает, что в крупных городах концентрация людей на 1 кв. м торговых площадей ниже, поскольку самих ТЦ там больше. При этом отток платежеспособного населения оттуда за границу сильнее, чем из Прикамья. Вместе с тем господин Копытов отмечает, что рост трафика в пермских ТЦ не дал увеличения оборота. «Возможно, под конец года люди решили немного отвлечься, переключить свое внимание и действительно стали больше гулять по магазинам. Однако это скорее вариант проведения досуга, покупательская способность все равно остается очень низкой»,— говорит господин Копытов. Он прогнозирует, что до конца года посещаемость будет довольно высокой, а во второй половине января — феврале вновь начнет снижаться. «Ее восстановления в 2023 году точно ждать не стоит, доходная база расти не будет. Нужно к этому приготовиться и каким-то образом приспосабливаться к торговле в таких условиях. Придется пересматривать издержки и, скорее всего, принимать какие-то концептуальные решения. Есть категории товаров, которые в меньшей степени подвержены падению: детские товары, товары первой необходимости и так далее. Вероятно, на них и придется делать ставку»,— рассуждает руководитель УК «Столица».

Финансовый директор ГК «РИАЛ» (управляет пермскими торговыми центрами «Колизей Atrium», «Колизей Cinema», «Домино» и березниковским ТРК «Оранж Молл») Марина Медведева считает, что со сменой концепции лучше повременить. Она поясняет, что, во-первых, заключать новые договоры аренды сейчас не очень выгодно: арендаторы, пользуясь ситуацией на рынке, просят пониженные ставки и настаивают на заключении длительных договоров. Во-вторых, по ее мнению, пока непонятно, в каком именно сегменте будет платежеспособный спрос в ближайшие годы. «Он все равно начнет восстанавливаться. В 2023 году, конечно, нет, но к 2025 году это вполне возможно. Многие сейчас стали делать выбор в пользу арендаторов с товарами эконом-сегмента, прогнозируя, что население будет больше потреблять именно в этой категории. Но кто это сказал? Люди со средним и высоким доходом все равно будут, и сейчас у них формируется отложенный спрос. Есть риск, что, поспешив с выбором арендатора и заключив с ним длительный договор, мы изменим восприятие всего торгового центра и проиграем в дальнейшем. Поэтому мы решили подождать конца весны, посмотреть статистику, проанализировать, как изменились потребительские настроения, и уже тогда формировать новую концепцию, если понадобится, и активно искать новых арендаторов освободившихся площадей»,— поделилась госпожа Медведева.

Екатерина Артемова