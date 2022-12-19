В Крыму сформируют несколько тысяч земельных участков для передачи отличившимся участникам СВО

В Крыму формируют фонд из нескольких тысяч земельных участков, которые будут безвозмездно переданы участникам специальной военной операции, получившим госнаграды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на спикера Госсовета республики Владимира Константинова.

«По нашим предварительным подсчетам, в республике необходимо сформировать фонд из нескольких тысяч земельных участков для этих нужд. Но нормативная база еще находится в стадии разработки. Как только будут приняты все необходимые документы, мы приступим к реализации этой меры»,— отметил Владимир Константинов.

По его словам, участки планируют предоставить в короткие сроки, а процедуру их передачи сделать максимально упрощенной. В случае гибели награжденного участника СВО землю получат члены его семьи.

14 декабря Госсовет Крыма принял закон, согласно которому землю могут получить ветераны и инвалиды боевых действий, участвующие в спецоперации и имеющие постоянную регистрацию на территории региона на 24 февраля 2022 года, а также члены семей погибших военных.

В Севастополе подобный законопроект приняли 29 ноября. По словам губернатора города Михаила Развожаева, земельный фонд под участки для участников СВО будет пополняться за счет земель Минобороны РФ, которые не предполагается использовать для нужд самого министерства.

19 ноября президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение, в котором рекомендовал властям Крыма, Севастополя и Московской области принять законодательные акты, согласно которым отличившимся в ходе СВО военнослужащим будут бесплатно предоставлять землю.

Татьяна Ручкина

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