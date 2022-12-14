В Крыму приняли закон о предоставлении земли участникам СВО

Госсовет Крыма принял закон, согласно которому участникам спецоперации будут бесплатно предоставлять в республике земельные участки. Кроме того, в региональный закон также внесли изменения, расширив перечень льготных категорий граждан, имеющих право на предоставление участков. Об этом сообщает глава региона Сергей Аксенов в Telegram-канале.

Теперь получить земельные участки смогут ветераны боевых действий, участвующие в СВО, инвалиды боевых действий и ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии или заболевания, полученных при выполнении задач или участии в СВО. Также земельные участки смогут получить члены семьи погибших ветеранов боевых действий и инвалидов боевых действий. Уточняется, что они будут предоставляться супругам, детям или родителям погибшего.

Получить землю смогут те, кто имел постоянную регистрацию на территории Крыма по состоянию на 24 февраля 2022 года. Желающим получить участок нужно встать на учет в органе местного самоуправления по месту регистрации, подать заявление и приложить к нему документы, подтверждающие прописку и статус ветерана или инвалида боевых действий.

Предоставлять земельные участки участникам СВО или их семьям предложил Сергей Аксенов сразу после начала частичной мобилизации. В конце ноября глава республики сообщил, что в регионе уже начали формировать фонд земельных участков для участников СВО. Они находятся в Сакском и Черноморском районах.

Татьяна Ручкина

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