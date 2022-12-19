Строиться у моста

Региональные власти планируют многофункциональную застройку квартала №5 у Камского моста в Перми. Участок площадью около 2 га находится в краевой собственности. Сначала здесь хотели разместить дом с музеем Пастернака, затем новую сцену оперного театра, а потом — трансформаторную подстанцию. Недавно членам градсовета представили концепцию освоения территории. На ней предлагают возвести дома высотой от двух до 23 и 30 этажей. Эксперты считают логичным возведение жилья на территории. Однако квартал вряд ли удастся застроить в одной концепции с другими перспективными площадками на берегу Камы, например комплексом хлебозавода №1.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Концепция застройки квартала №5 в Перми Фото: Концепция застройки квартала №5 в Перми

По данным «Ъ-Прикамье», на ноябрьском заседании регионального градсовета краевые власти представили концепцию застройки квартала №5 в центре Перми. Территория площадью около 2 га ограничена улицами Осинской, Попова, Окулова и Монастырской. В 2021 году площадка перешла в краевую собственность. Раньше власти региона собирались разместить здесь новую сцену оперного театра, затем — трансформаторную подстанцию, теперь в квартале №5 решено заняться многофункциональной застройкой.

Над концептом освоения квартала работала краевая структура «Институт регионального и городского планирования». Территорию предлагается застроить разновысотными зданиями в 2, 8, 19, 23 и 30 этажей. Этажность определяли в зависимости от действующих градрегламентов и объектов культурного наследия, расположенных поблизости. В частности, недалеко находятся памятники архитектуры Пермская соборная мечеть, Свято-Троицкий кафедральный собор. Кроме того, в самом квартале, по ул. Окулова, 12, стоит дом купцов Лихачевых. Строение, по сообщению «Нового компаньона», в начале этого года включили в перечень выявленных объектов культурного наследия Пермского края. Здание нельзя сносить. Через дорогу, по ул. Окулова, 18, находится ЖК «Сапфир», состоящий из двух высотных зданий по 25 этажей.

Почти 10 лет на ул. Окулова, 11, планировалось построить жилой дом с музеем поэта Бориса Пастернака. Территорию хотело застроить ООО «Авенида», выкупившее у ООО «Проспект» право аренды участка. Дом «Люверс» так и не построили, компании «Авенида» и «Проспект» признали банкротами (общества считаются близкими экс-депутату пермского краевого заксобрания Алексею Луканину). В 2017 году краевые власти решили разместить на ул. Окулова, 11, новую сцену оперного театра. Им удалось зарегистрировать за собой часть площадки в 1,7 га. В 2021 году через суд власти смогли выкупить площадку у ООО «Авенида». За нее компании выплатили 32,9 млн руб., изъяв два участка в 0,3 га и недостроенное здание.

В 2019 году оперный театр решили построить на Разгуляе, поэтому участок на ул. Окулова рассматривали для переноса трансформаторной подстанции «Разгуляй».

В региональном минимуществе подтвердили, что освоение квартала №5 рассматривалось на градсовете. «Нет установки, что эта территория будет развиваться только в виде жилой застройки. Главный принцип, которого мы придерживаемся при развитии территорий,— многофункциональность. Комплексное развитие территории — наиболее удобный инструмент для реализации»,— рассказали в министерстве. В ведомстве отметили, что на заседании представили модель развития площадки с предельными параметрами по застройке, однако в западной части квартала предусмотрена территория, для которой ограничения по высотности для завершения проекта «ворот в город» устанавливать не будут. Эскиз будущего квартала не утвержден, он появится в процессе освоения земли.

Руководитель департамента маркетинга застройщика ПМД Артем Савельев отметил, что исторически на территории квартала №5 находилось жилье, поэтому развивать площадку в этом направлении логично. Господин Савельев обратил внимание на хорошее расположение квартала — из центра города туда можно легко добраться на автомобиле и пешком. «Людям будет интересно жилье в этом месте. Район за последние годы преобразился, рядом много мест приложения труда, офисных, торговых помещений. Плюс покупатели квартир всегда любят хорошие виды на реку и центр Перми»,— высказался Артем Савельев. Руководитель департамента маркетинга застройщика ПМД считает уместным анонсированное разноэтажное строительство. «В двух соседних кварталах уже сформировалась высотная застройка. Высотные доминанты на въезде в город планировались изначально, поэтому 30-этажное жилье для симметрии можно разместить через дорогу от ЖК „Сапфир“ (ул. Окулова, 18.— «Ъ-Прикамье»). Более низкие здания впишутся ближе к соборной мечети, являющейся объектом культурного наследия»,— полагает собеседник.

Член градсовета, гендиректор «Пермглавснаба» Владимир Занин обратил внимание, что на заседании совещательного органа рассматривали концепцию «всего берега Камы». Это не только квартал №5, но и комплекс бывшего хлебозавода №1 с прилегающей территорией «Пермалко». На заседании представили, как могут выглядеть площадки с учетом соседних объектов культурного наследия и строящегося комплекса на месте ДК «Телта». «Предложенный вариант высотности застройки квартала №5 имеет право на жизнь и балансирует в единой системе координат с соседними территориями. Все перечисленные площадки находятся у берега Камы, и если бы их застроили в едином стиле, было бы здорово. К сожалению, эти проекты не могут быть реализованы одновременно из-за разных собственников и разных процедур»,— заметил гендиректор «Пермглавснаба».

Евгения Ахмедова