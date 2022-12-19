Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Binance.US купит активы обанкротившейся криптовалютной компании Voyager за $1 млрд

Обанкротившаяся криптовалютная компания Voyager Digital сообщила сегодня, 19 декабря, что продаст свои активы Binance.US, криптовалютной компании, связанной лицензионным соглашением с биржей Binance. Сумма сделки составит $1 млрд. Voyager еще должна получить одобрение на сделку в суде по делам о банкротствах. Его заседание состоится 5 января.

Voyager Digital, активы которой в конце 2021 года оценивались почти в $6 млрд, обанкротилась в июле. Покупкой активов интересовались несколько компаний, в том числе Binance. В сентябре аукцион на их покупку выиграла криптовалютная биржа FTX — она должна была купить активы Voyager за $1,4 млрд. В ноябре произошло громкое банкротство самой FTX.

Binance.US формально независимая компания, связанная с основной биржей Binance лицензионным соглашением. Однако, как следует из выпущенного в октябре расследования Reuters, компания является подразделением биржи, созданным для обхода некоторых требований регуляторов. В Binance.US выводы расследования отрицают.

Яна Рождественская

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...