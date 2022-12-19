Binance.US купит активы обанкротившейся криптовалютной компании Voyager за $1 млрд

Обанкротившаяся криптовалютная компания Voyager Digital сообщила сегодня, 19 декабря, что продаст свои активы Binance.US, криптовалютной компании, связанной лицензионным соглашением с биржей Binance. Сумма сделки составит $1 млрд. Voyager еще должна получить одобрение на сделку в суде по делам о банкротствах. Его заседание состоится 5 января.

Voyager Digital, активы которой в конце 2021 года оценивались почти в $6 млрд, обанкротилась в июле. Покупкой активов интересовались несколько компаний, в том числе Binance. В сентябре аукцион на их покупку выиграла криптовалютная биржа FTX — она должна была купить активы Voyager за $1,4 млрд. В ноябре произошло громкое банкротство самой FTX.

Binance.US формально независимая компания, связанная с основной биржей Binance лицензионным соглашением. Однако, как следует из выпущенного в октябре расследования Reuters, компания является подразделением биржи, созданным для обхода некоторых требований регуляторов. В Binance.US выводы расследования отрицают.

Яна Рождественская