Рождественский декор

Пастельная гамма, теплый свет свечей или праздничной гирлянды, еловые ветки — естественный и привычный декор для новогоднего торжества. В оформлении дома приветствуется аскетичность и выбор предметов с учетом их экологичности. Новогодние игрушки — из дерева или шпона либо полупрозрачные стеклянные, сквозь которые хорошо видны хвоя и ветки. Сервиз, вопреки этикету, можно поставить прямо на деревянную столешницу, чтобы любоваться живописными прожилками на ее поверхности.
Глубокий синий в этом сезоне весьма востребован, встречается у многих известных брендов (Dior Maison, например, выпустил линию в этом цвете: от тарелок до елочных игрушек). Главная ассоциация — морозные узоры на стекле, иней, голубое свечение льдинок на солнце. Акцентом в сервировке могут стать металлические элементы — серебро, позолота, латунь. Композицию можно дополнить флористическим декором с использованием шишек, мха и даже живых цветов в холодной гамме, лиловой или голубой. А еще синий отлично сочетается с охрой и оранжевым — цветом мандаринов, главного новогоднего угощения.