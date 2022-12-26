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Коммерсантъ FM
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Рождественский декор

Две палитры

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Сервиз Noel, Bernardaud, ТД ЦУМ

Сервиз Noel, Bernardaud, ТД ЦУМ

Фото: Bernardaud

Праздничный набор, Broste Copenhagen

Праздничный набор, Broste Copenhagen

Фото: Broste Copenhagen

Вариант оформления гостиной, Tine K Home

Вариант оформления гостиной, Tine K Home

Фото: Tine K Home

Новогодние шары, Yali Glass

Новогодние шары, Yali Glass

Фото: Yali Glass

Елочный шар, Tine K Home

Елочный шар, Tine K Home

Фото: Tine K Home

Украшение-подвеска, Broste Copenhagen

Украшение-подвеска, Broste Copenhagen

Фото: Broste Copenhagen

Стол-контейнер Corbula, Suber Design

Стол-контейнер Corbula, Suber Design

Фото: Suber Design

Светильники-фонари Sparkler, Poltrona Frau

Светильники-фонари Sparkler, Poltrona Frau

Фото: Poltrona Frau

Шкаф Tom Bombadil, Promemoria

Шкаф Tom Bombadil, Promemoria

Фото: Promemoria

Подушка, Dior Maison

Подушка, Dior Maison

Фото: Dior Maison

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Сервиз Noel, Bernardaud, ТД ЦУМ

Фото: Bernardaud

Праздничный набор, Broste Copenhagen

Фото: Broste Copenhagen

Вариант оформления гостиной, Tine K Home

Фото: Tine K Home

Новогодние шары, Yali Glass

Фото: Yali Glass

Елочный шар, Tine K Home

Фото: Tine K Home

Украшение-подвеска, Broste Copenhagen

Фото: Broste Copenhagen

Стол-контейнер Corbula, Suber Design

Фото: Suber Design

Светильники-фонари Sparkler, Poltrona Frau

Фото: Poltrona Frau

Шкаф Tom Bombadil, Promemoria

Фото: Promemoria

Подушка, Dior Maison

Фото: Dior Maison

Пастельная гамма, теплый свет свечей или праздничной гирлянды, еловые ветки — естественный и привычный декор для новогоднего торжества. В оформлении дома приветствуется аскетичность и выбор предметов с учетом их экологичности. Новогодние игрушки — из дерева или шпона либо полупрозрачные стеклянные, сквозь которые хорошо видны хвоя и ветки. Сервиз, вопреки этикету, можно поставить прямо на деревянную столешницу, чтобы любоваться живописными прожилками на ее поверхности.

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Праздничная сервировка, Georg Jensen

Праздничная сервировка, Georg Jensen

Фото: Georg Jensen

Сервиз Oyster Collection, Mateus

Сервиз Oyster Collection, Mateus

Фото: Mateus

Елочные шары, Dior Maison

Елочные шары, Dior Maison

Фото: Dior Maison

Елочный шар, Dior Maison

Елочный шар, Dior Maison

Фото: Dior Maison

Бумажная салфетка с новогодним орнаментом, Tine K Home

Бумажная салфетка с новогодним орнаментом, Tine K Home

Фото: Tine K Home

Новогодние украшения, Broste Copenhagen

Новогодние украшения, Broste Copenhagen

Фото: Broste Copenhagen

Декоративные свечи ручной работы, Tkano

Декоративные свечи ручной работы, Tkano

Фото: Tkano

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Праздничная сервировка, Georg Jensen

Фото: Georg Jensen

Сервиз Oyster Collection, Mateus

Фото: Mateus

Елочные шары, Dior Maison

Фото: Dior Maison

Елочный шар, Dior Maison

Фото: Dior Maison

Бумажная салфетка с новогодним орнаментом, Tine K Home

Фото: Tine K Home

Новогодние украшения, Broste Copenhagen

Фото: Broste Copenhagen

Декоративные свечи ручной работы, Tkano

Фото: Tkano

Глубокий синий в этом сезоне весьма востребован, встречается у многих известных брендов (Dior Maison, например, выпустил линию в этом цвете: от тарелок до елочных игрушек). Главная ассоциация — морозные узоры на стекле, иней, голубое свечение льдинок на солнце. Акцентом в сервировке могут стать металлические элементы — серебро, позолота, латунь. Композицию можно дополнить флористическим декором с использованием шишек, мха и даже живых цветов в холодной гамме, лиловой или голубой. А еще синий отлично сочетается с охрой и оранжевым — цветом мандаринов, главного новогоднего угощения.

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