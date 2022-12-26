Свободная форма

Традиционный вариант новогодней сервировки — бокалы-флюты под шампанское на высокой ножке, хрустальные или стеклянные, с гравировкой или позолотой. В идеале — прозрачные или полупрозрачные, чтобы видны были бегущие пузырьки. Считается, что узкая удлиненная чаша способствует раскрытию вкуса игристого вина. Однако современные тенденции допускают любой барный формат, будь то коктейльная вечеринка или дегустационный винный сет. А комплект бокалов разной формы (такой, в частности, выпускает Baccarat) даст гостю возможность самому выбрать напиток и фужер.

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