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Коммерсантъ FM
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Свободная форма

Традиционный вариант новогодней сервировки — бокалы-флюты под шампанское на высокой ножке, хрустальные или стеклянные, с гравировкой или позолотой. В идеале — прозрачные или полупрозрачные, чтобы видны были бегущие пузырьки. Считается, что узкая удлиненная чаша способствует раскрытию вкуса игристого вина. Однако современные тенденции допускают любой барный формат, будь то коктейльная вечеринка или дегустационный винный сет. А комплект бокалов разной формы (такой, в частности, выпускает Baccarat) даст гостю возможность самому выбрать напиток и фужер.

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Thistle, Saint-Louis

Thistle, Saint-Louis

Фото: Saint-Louis

Orfevre-Sommelier, Puiforcat

Orfevre-Sommelier, Puiforcat

Фото: Puiforcat

Verre, Baccarat

Verre, Baccarat

Фото: Baccarat

Alchemica, Atelier Crestani

Alchemica, Atelier Crestani

Фото: Atelier Crestani

Graphik, Сhristofle

Graphik, Сhristofle

Фото: Сhristofle

Bubble, Broste Copenhagen

Bubble, Broste Copenhagen

Фото: Broste Copenhagen

100 POINTS, Lalique

100 POINTS, Lalique

Фото: Lalique

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Thistle, Saint-Louis

Фото: Saint-Louis

Orfevre-Sommelier, Puiforcat

Фото: Puiforcat

Verre, Baccarat

Фото: Baccarat

Alchemica, Atelier Crestani

Фото: Atelier Crestani

Graphik, Сhristofle

Фото: Сhristofle

Bubble, Broste Copenhagen

Фото: Broste Copenhagen

100 POINTS, Lalique

Фото: Lalique

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