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Коммерсантъ FM
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В Екатеринбурге книги Ройзмана стали продавать в непрозрачной бумаге с пометкой об иноагентстве

Книги авторства бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (внесен в реестр иностранных агентов) после включения его в данный реестр стали запечатывать в специальную непрозрачную бумагу и помечать соответствующей плашкой. В таком виде книги продают в принадлежащем Евгению Ройзману музее Невьянской иконы.

Евгений Ройзман

Евгений Ройзман

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Евгений Ройзман

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Как рассказали «Ъ-Урал» в музее, требования к произведениям, созданным иностранными агентами, помимо специальной упаковки и плашки также включают наличие пометки «С возрастными ограничениями». У покупателей теперь нужно спрашивать паспорт. Похожая ситуация в декабре была в Санкт-Петербурге, где книги авторов-иноагентов начали заворачивать в пленку, чтобы их нельзя было случайно открыть или полистать.

Напомним, в ноябре правительство России утвердило новые требования к маркировке материалов, которые публикуют лица и организации, признанные Минюстом иностранными агентами. Теперь эти лица должны прикреплять к своим материалам маркировку следующего содержания: «Настоящий материал (информация) (произведен, распространен и (или) направлен) иностранным агентом (наименование или ФИО) либо касается деятельности иностранного агента (наименование или ФИО)».

Евгений Ройзман получил широкую известность в связи с деятельностью фонда «Город без наркотиков». В 2013–2018 годах был главой Екатеринбурга — председателем городской думы. Создал частный музей «Невьянская икона» и городской Музей наивного искусства. Сейчас Евгений Ройзман является фигурантом уголовного дела о дискредитации армии (ч.  1 ст. 280.3 УК РФ) и находится под следствием.

Минюст внес Евгения Ройзмана в реестр физлиц-иноагентов 25 ноября. Ранее иноагентами были признаны многие российские писатели, в частности Дмитрий Быков, Михаил Зыгарь и Дмитрий Глуховский, чьи книги регулярно попадают в списки бестселлеров и издаются большими тиражами.

О первом штрафе суда за недостаточно большие буквы иноагентской маркировки — в материале «Ъ» «Иноагент размером не вышел».

Диана Сунагатуллина, Екатеринбург

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