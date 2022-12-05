Книги иноагентов в Петербурге завернули в непрозрачные пленки

Книги авторов-иноагентов в Санкт-Петербурге начали заворачивать в пленку, чтобы их нельзя было случайно открыть или полистать. Некоторые экземпляры стараются продавать по акции, пишет «Деловой Петербург».

Так, в сети магазинов «Все свободы» в соцсетях рассказали, что у покупателей книг за авторством иноагентов начнут спрашивать паспорта. Кроме того, при анонсах таких книг будет появляться маркировка 18+.

«Мы искренне считаем эти меры странными и недалёкими, но принимаем их. Не хотим, чтобы в России закрывались книжные магазины, поэтому мы будем работать и давать вам доступ ко всему спектру информационных источников в условиях любых трудностей и возможностей»,— написали представители книжного магазина.

В то же время в магазине «Во весь голос» проводится распродажа книг издательства Popcorn, которое издавало книги на «неудобные» темы: проблемы самоидентификации, расизма и сексизма, отношения к собственному телу и другие.

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