Игорь Артамонов не намерен покидать Липецкую область в ближайшей перспективе

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в ходе «прямой линии» в соцсетях 19 декабря заверил, что свое будущее в 2023 году связывает с регионом, правительством которого сегодня руководит.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Связываю с Липецкой областью, ее новыми победами, успехами и свершениями»,- ответил на вопрос о ближайших перспективах губернатор. По его словам, за первые три года на посту главы региона выполнено 70% данных им предвыборных обещаний. На то, что осталась еще существенная часть, как пояснил господин Артамонов, повлияла изменившаяся глобально социально-экономическая ситуация. Например, в связи с началом специальной военной операции региональный бюджет «не досчитался пары десятков миллиардов рублей». Но благодаря сдержанной финансовой политике и наработкам прежних лет субъект «уверенно и спокойно» заходит в 2023 год.

При этом губернатор выразил надежду, что в следующем году удастся реализовать несколько масштабных проектов. В частности, к осени будет запущена первая часть нового производства сельхозтехники на площадке Липецкого тракторного завода. «Навесное оборудование, трансмиссии, а дальше планов много! Да пусть, что угодно, но лишь бы оживили завод. Сегодня с инвестором идет обсуждение номенклатуры и источников финансирования, в том числе, со стороны государства»,- добавил Игорь Артамонов.

Он также отметил, что «работа губернатором – это не работа, а служение»: «Благодарность во время эфира одна была, а проблем сколько…».

Андрей Цветков