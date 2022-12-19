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Коммерсантъ FM
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Известный по делам Голунова и Дрыманова экс-судья Груздев стал адвокатом

Бывший судья Мосгорсуда Сергей Груздев стал адвокатом, следует из данных реестра Адвокатской палаты Москвы. Среди прочего господин Груздев дело о взятках экс-главе СК РФ по Москве Александру Дрыманову, а также дело пятерых экс-полицейских, подбросивших наркотики журналисту Ивану Голунову. Сергей Груздев работал в Мосгорсуде с 2014 года.

«Груздев Сергей Вячеславович имеет действующий статус адвоката, номер в реестре 77/16642. Он числится в адвокатском бюро города Москвы "Афанасьев, Узденский и партнеры"»,— говорится в реестре (цитата по ТАСС). О том, что господин Груздев подал в отставку, сообщили летом 2021 года в квалификационной коллегии судей Москвы.

В 2020 году Сергей Груздев приговорил Александра Дрыманова к 12 годам колонии строгого режима, признав его виновным в получении крупных взяток, в том числе от криминального авторитета Захария Калашова. В 2021 году он вынес приговор полицейским за фальсификацию дела в отношении господина Голунова.

Мария Федотова

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