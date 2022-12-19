TAdviser: топ-менеджмент SAP СНГ не будет выкупать российский бизнес компании

Гендиректор SAP СНГ Андрей Филатов и остальной топ-менеджмент подразделения не будут выкупать российский бизнес немецкого разработчика софта SAP. Об этом сообщает TAdviser со ссылкой на осведомленный источник, близкий к SAP в СНГ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Филатов

Фото: Предоставлено SAP Андрей Филатов

Фото: Предоставлено SAP

По информации издания, топ-менеджмент СНГ рассчитывал купить вместе с российским бизнесом уже заключенные контракты с клиентами. Однако все указывает на то, что количество контрактов значительно сократится к январю 2023 года, поэтому выкуп бизнеса теряет смысл, сообщил собеседник TAdviser.

По данным источника, клиенты все чаще отказываются от заключенных контрактов на вендорскую поддержку, поскольку она будет урезана с января 2023 года. Восьмой пакет санкций ЕС с января следующего года запрещает европейским компаниям оказывать россиянам услуги, связанные с ИТ-консалтингом. Российских клиентов SAP лишат доступа к системе, через которую оказывается техподдержка, сообщает издание.

Отмечается, что SAP создаст специальный портал для клиентов из России, через который они смогут обновлять ПО. Большинство услуг для россиян все равно будет урезано, что делает контракты экономически невыгодными, заявил источник.

При этом, передает TAdviser, ввиду образовавшейся ситуации Андрей Филатов планирует покинуть пост гендиректора SAP СНГ. Но, добавил источник, компания пока не хочет его отпускать из-за трудностей с поиском замены.

В июне стало известно, что SAP планирует полностью покинуть российский рынок к концу года. В октябре Reuters сообщило о трудностях с поиском покупателя российских активов SAP.

SAP поставляет системы управления процессами, например, логистикой или производством. В России у компании около 1,5 тыс. клиентов. Среди бывших клиентов SAP — «Газпром», «Сбербанк» и «Норникель». Производитель прекратил предоставлять им услуги после введения санкций против этих компаний.

Эрдни Кагалтынов