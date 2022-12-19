Генпрокуратура Азербайджана объявила в розыск российского политолога Михаила Александрова

Генеральная прокуратура Азербайджана объявила в международный розыск гражданина РФ, экс-эксперта Центра военно-политических исследований Московского государственного института международных отношений (МГИМО) Михаила Александрова, сообщила пресс-служба генпрокуратуры республики.

«19 декабря генпрокурором Азербайджанской Республики возбуждено уголовное дело в отношении Михаила Александрова по статьям 101.2 ("Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны посредством средств массовой информации"), 214.2.3 ("Угрозы совершения террористические актов с применением огнестрельного оружия") и 283.21., 283.2.2 ("Разжигание национальной ненависти и вражды с использованием служебного положения") Уголовного кодекса Азербайджана, предварительное расследование поручено следственному управлению генпрокуратуры»,— говорится в сообщении ведомства (цитата по ТАСС).

По решению суда, господин Александров объявлен в международный розыск по линии Интерпола с избранием меры пресечения в виде ареста.

По данным Генпрокуратуры,13 декабря, обращаясь к широкой аудитории, политолог открыто призвал полностью уничтожить всю нефтяную промышленность и энергосистему Азербайджана, нанеся по ней ракетные удары.

17 декабря пресс-служба МГИМО объявила об увольнении господина Александрова. В релизе сообщается, что политолог в эфире одного из телеканалов допустил высказывания, наносящие ущерб союзническим отношениям России и Азербайджана, грубо исказил цели и задачи российской политики в отношении соседнего дружественного государства.

Эрдни Кагалтынов