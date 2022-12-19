Центробанк протестирует криптовалюту в международных расчетах

Банк России в экспериментальном правовом режиме планирует использовать криптовалюту для международных расчетов, сообщила заместитель председателя ЦБ Ольга Скоробогатова. По ее словам, тестирование ведется с участниками рынка. Однако вопрос, что будет в случае запрета криптовалюты как средства международных расчетов, остается открытым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ольга Скоробогатова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Ольга Скоробогатова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Мы сейчас в рамках экспериментального правового режима, который мы готовим, мы планируем попробовать использование криптовалюты для международных расчетов, то есть для внешнеэкономической деятельности»,— сказала зампред ЦБ, выступая в Госдуме (цитата по «РИА Новости»).

Зампред Банка России напомнила, что на данный момент ЦБ выступает против использования криптовалют для международных расчетов. В ситуации неопределенности правового статуса криптовалют госпожа Скоробогатова посоветовала использовать для расчетов корреспондентские счета, Систему передачи финансовых сообщений и цифровые валюты.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков говорил, что криптовалюта появится в качестве легального продукта в 2023 году. Однако использовать криптовалюту для расчетов внутри России будет нельзя, она будет доступа только во внешнеэкономической деятельности, в том числе для оплаты поставок по параллельному импорту.

В сентябре премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минфину, Центробанку и другим ведомствам до конца 2022 года согласовать позицию по законам, регулирующим майнинг, а также выпуск и обращение цифровых валют.

Анастасия Ларина