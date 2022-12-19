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Прокурором Ярославской области назначен Александр Лоренц

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении прокурором Ярославской области Александра Лоренца. Согласно указу, господин Лоренц назначен на 5-летний срок. Указ вступил в силу сегодня, 19 декабря.

Фото: Прокуратура Ставропольского края

Фото: Прокуратура Ставропольского края

Ранее сенаторы на заседании Совета Федерации поддержали кандидатуру нового прокурора Ярославской области, которую предложил глава страны.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что прокурор Ярославской области Дмитрий Попов ушел в отставку в декабре 2021 года, временно исполняющим обязанности был назначен Дмитрий Чумак, занимавший должность первого заместителя.

Экс-прокурор Ставропольского Края Александр Лоренц ушел в отставку летом 2022 года. По неофициальной информации «Ъ», уход с поста был связан с принципиальной позицией господина Лоренца по многим вопросам, в частности, экологии и запретов строительства в ООПТ. На период его работы в крае пришлись и самые громкие дела по коррупции среди высших чиновников ставропольского правительства.

Алла Чижова

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