Совет Федерации поддержал кандидатуру Александра Лоренца на пост прокурора Ярославской области

Сенаторы сегодня на заседании Совета Федерации заслушали информацию о результатах рассмотрения представленных президентом РФ кандидатур на должности прокуроров регионов. Все кандидатуры были поддержаны, в том числе выдвинутый кандидат на пост прокурора Ярославской области — Александр Лоренц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ставропольского края Фото: Прокуратура Ставропольского края

«В соответствии с положениями регламента верхней палаты, комитет СФ по конституционному законодательству и государственному строительству направил материалы председателю Совета Федерации для информирования президента о результатах проведенных консультаций»,— говорится в сообщении Совета Федерации.

Бывший прокурор Ставропольского Края Александр Лоренц ушел в отставку летом 2022 года. По неофициальной информации «Ъ», уход с поста был связан с принципиальной позицией господина Лоренца по многим вопросам, в частности, экологии и запретов строительства в ООПТ. На период его работы в крае пришлись и самые громкие дела по коррупции среди высших чиновников ставропольского правительства.

Алла Чижова