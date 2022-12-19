Магистраль М-32 у «Лахта Центра» построит крупнейший дорожный подрядчик в СЗФО АО «ВАД»

Дирекция транспортного строительства, подведомственная городскому комитету по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ), подвела итоги конкурса на проектирование и строительство дороги М-32 в Приморском районе города. Она объединит перспективную трассу М-49, которая пройдет от Лахты на север к ЗСД, с Приморским шоссе.

Единственным участником торгов оказался АО «ВАД», крупнейший дорожный подрядчик Северо-Запада. С ним и подпишут контракт по максимальной цене в 18,5 млрд руб. Общая протяженность дороги составит около 8 км. Сдать объект надлежит до января 2027 гола.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте