На ремонт трассы М-5 в Челябинской области направят 7,5 млрд рублей

Правительство РФ выделит 7,5 млрд руб. на строительство реконструкцию участков федеральной трассы М-5 «Урал» в Челябинской области в 2022–2024 годах. Всего по распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина из федерального бюджета на дофинансирование инвестпроектов в разных регионах РФ направят свыше 100 млрд руб.

В Челябинской области планируется отремонтировать участки М-5 под Ашой (1548–1564 км) и Симом (1564–1609 км). По завершению работ участок с 1548 по 1564 км расширят с двух до четырех полос, на отрезке с 1564 по 1609 км реконструируют дорогу в обход Сима. Федеральные средства направят в связи с удорожанием контрактов на выполнение работ на 1,9 млрд руб. и 5,6 млрд руб. соответственно.