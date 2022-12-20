Уходящий год для туротрасли Краснодарского края стал одним из самых успешных, несмотря на логистические трудности, связанные с временным прекращением авиасообщения. Взрывной спрос на внутренний туризм привел к тому, что туристический поток уже превысил показатели прошлого года и стремится к рекорду. О том, что происходило на туристическом рынке Кубани в 2022 году, а также об инвестиционном потенциале отрасли рассказал временно исполняющий обязанности министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Михаил Зарицкий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Михаил Зарицкий

Фото: Пресс-служба министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Михаил Зарицкий

Фото: Пресс-служба министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края

GUIDE: Михаил Владимирович, как вы оцениваете итоги работы курортов Краснодарского края в 2022 году? Как изменился объем турпотока в сравнении с прошлым годом?

МИХАИЛ ЗАРИЦКИЙ: За 11 месяцев 2022 года курорты Краснодарского края приняли 16,7 млн отдыхающих (без учета экскурсантов). Это на 4% больше аналогичных показателей прошлого года. До конца года турпоток может достичь 17 млн человек. Такой показатель сопоставим с рекордным 2019 годом, когда край принял 17,3 млн туристов. В начале года мы прогнозировали принять около 16,5 млн отдыхающих, поэтому можно сказать, что плановый показатель уже достигнут.

G: Какими были самые востребованные направления в туризме в 2022 году? Есть ли какие-то особенности в туризме во время СВО?

М. З.: Туристическая отрасль третий год подряд проходит испытание на прочность. В 2020-м и 2021-м — пандемия коронавируса. В 2022-м Кубань вынуждена приспосабливаться к новым экономическим условиям. Несмотря на режим закрытого неба, с конца февраля турпоток не только не снизился, но и превосходит на несколько процентов показатели прошлого года.

Одним из наиболее востребованных направлений уже не первый год остается сельский туризм. Причем этот вид туризма актуален круглый год. Большая часть объектов работает круглогодично, более того, пик активности сельских направлений туризма приходится на осенний период. Причины тому — период сбора урожая, более комфортная погода, снижение загруженности автодорог.

Самый динамичный сегмент в этой сфере — винный туризм. За последние годы в регионе появились новые производства, которые изначально проектировались и строились как туристические объекты.

В этом году в Краснодарском крае разработан и утвержден национальный брендовый маршрут «Винные дороги Краснодарского края». В него вошли 20 виноделен Кубани. Программу разработали и утвердили в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». В маршруте предусмотрено более 200 объектов: гостиницы, агротуристические и винные комплексы, рестораны авторской кухни и локации античной истории. Это позволяет комбинировать туры с проживанием, питанием и экскурсиями в рамках объектов винного туризма различной продолжительности — от двух до семи дней.

Ежегодно курорты Краснодарского края принимают около 17 млн отдыхающих и более 6 млн экскурсантов. В разгар летнего сезона средства размещения заполнены более чем на 80% — Объем оказанных услуг за три года вырос на 25 млрд руб. Объем налоговых поступлений — на 2 млрд руб. — За три года в два раза увеличилось число туристических маршрутов. — Инвестиционный портфель туристической отрасли составляет более 280 млрд руб.

G: Какова динамика количества инвестиционных проектов в туристической отрасли Краснодарского края за последние три года?

М. З.: Не первый год Краснодарский край является лидером в Южном федеральном округе по привлечению инвестиций. Санаторно-курортная отрасль не отстает от краевой тенденции и показывает устойчивый рост на протяжении последних трех лет.

В министерстве курортов на сопровождении находятся 39 протоколов (соглашений) о намерениях в сфере инвестиций с объемом вложений порядка 288,7 млрд руб. Реализация этих проектов позволит создать в регионе более 16,5 тыс. новых рабочих мест.

В прошлом году подписано девять соглашений о намерениях в сфере инвестиций на сумму более 86 млрд руб. В 2022 году подписано 17 протоколов о намерениях в сфере инвестиций на сумму порядка 177,8 млрд руб., в том числе 14 соглашений было подписано на полях Петербургского международного экономического форума. Их общая сумма составляет порядка 160 млрд руб.

G: Как изменились в этом году предпочтения гостей края? Какие направления и виды отдыха наиболее востребованы и почему?

М. З.: Состав наших гостей качественно изменился. Мы стали больше принимать платежеспособных туристов с высокими требованиями, готовых платить за комфорт и разнообразие услуг. Поэтому уже не первый год наиболее востребованными остаются отели категории 4-5 звезд и средства размещения, работающие по системе «все включено». Даже в период низкого спроса они заполнены на 70-80%, а уж летом, в самый разгар, на все 100%. Причем бронировать их надо заблаговременно.

Кстати, с этого года в крае применяется обновленный стандарт форматов «все включено» и «ультра все включено». Он призван внести прозрачность в формирование этих концепций и дает понимание, какой базовый набор услуг будет входить в приобретаемый пакет «все включено» в любом отеле. Отмечу, стандарт устанавливает только минимальные требования, а далее гостиницы могут расширять его на свое усмотрение.

G: Насколько Краснодарский край готов к тому, чтобы удовлетворять такие высокие запросы? Что для этого делается?

М. З.: За последний год количество отелей уровня «5 звезд» в Краснодарском крае увеличилось на 14, а «4 звезды» — практически в два раза. Но, несмотря на это, у нас по-прежнему наблюдается значительный дефицит в сегменте отдыха класса «люкс». В ближайшие пять лет планируем открыть еще семь отелей категории «5 звезд» и около десятка уровня «4 звезды».

G: В Краснодарском крае есть предпосылки для развития яхтенного туризма?

М. З.: Этот вид туризма набирает популярность по всему миру. Уже сегодня в крае спрос на стояночные места для яхт превышает имеющееся предложение. У нас зарегистрировано более 43 тыс. маломерных судов, значительная часть из них в сезон используется в прогулочных целях для туристов. Из-за этого имеющиеся на территории региона объекты яхтенной инфраструктуры практически переполнены. Многие владельцы судов из других регионов России вынуждены хранить их во внутренних водах страны или перегонять в другие порты черноморского побережья для кратковременного использования. Для решения этого вопроса, для развития яхтенного туризма в нашем регионе сформирована Концепция развития яхтенного туризма. Ее положения уже вошли в федеральную концепцию.

Кроме того, сейчас прорабатываем вопрос развития системы малой авиации в туристических целях. В Краснодарском крае есть ряд посадочных площадок в Краснодаре, Мостовском районе, Абрау-Дюрсо. Мы планируем связать их в маршрутную сеть и на ее основе формировать как однодневные туристические программы, так и туры выходного дня. Естественно, реализация этих проектов будет возможна только после открытия неба над Краснодарским краем.

Беседовала Маргарита Синкевич