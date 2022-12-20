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К праздничному столу «Агрокомплекс» предлагает сыры Selection

«Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева насытил полки фирменных магазинов премиальными сырами линейки Selection от «Николаевских сыроварен». Закуски или полноценные блюда с этими премиальными продуктами создадут праздник вкуса на любом застолье.

Parmesan Gold, Gruyere Original, Gouda Gold, Emmental Gold производят из отборного молока с собственных ферм на уникальном автоматизированном сыродельном заводе «Сыры Кубани» в Выселковском районе Краснодарского края. Здесь их не просто готовят, а за ними по-настоящему трепетно ухаживают. Посол, сушку, переворачивание сыров с помощью высоких технологий скрупулезно производят умные и аккуратные роботы.

Каждый сорт зреет как минимум целый год, чтобы порадовать покупателей своим премиальным качеством, напоминающим традиционные швейцарские сыры. Благодаря выдержке их вкус и аромат ярче и изысканнее, а структура плотнее, чем у привычных видов сыра. Отличительной особенностью твердых сыров является присутствие сырных кристаллов, ощутимых при раскусывании.

Структура продуктов предполагает два вида подачи — кусочками неопределенной формы или стружкой. Помимо подачи в составе сырных тарелок и канапе, твердые сыры широко применяются в европейской кухне: пастах, салатах, соусах, супах, фондю и выпечке.

«В зависимости от вида сыра средний расход сырья — один килограмм готового продукта на десять литров молока. И чтобы сделать хороший сыр, а тем более элитный, нужно использовать только отборное сырье,— отметила директор ООО "Сыры Кубани" Юлия Харевич.— "Агрокомплекс" — один из флагманов производства молока в России, имеющий масштабный животноводческий комплекс и собственную кормовую базу. Это дает преимущества по получению лучшего молока с высоким содержанием белка для приготовления премиальных сыров. Мы гордимся качеством продуктов линейки Selection и видим в них достойную перспективу импортозамещения европейских аналогов на российском рынке. Верим, что наш труд внесет свой вклад в повышение культуры потребления выдержанных сыров, и они станут любимым дополнением праздника для наших соотечественников».

Выдержанные сыры «Николаевских сыроварен» уже получили доверие и признание представителей HoReCa и розничных покупателей юга России. В преддверии Нового года эти продукты можно встретить в составах блюд из меню многих южных ресторанов. Для дегустации за домашним столом один из сыров премиальной линейки — Emmental Gold — можно будет приобрести по сниженной цене. Десять дней до Нового года и все зимние каникулы в фирменных магазинах «Агрокомплекс Выселковский» на этот продукт будет действовать скидка 20%*.

*Условия акции уточняйте у продавцов. Количество товара ограничено. Акция действует по бонусной карте «Агрокомплекс Выселковский». Срок акции: 20.12.2022-09.01.2023 г.

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АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И.Ткачева www.agrokomplex.ru

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