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Проектированием двух очередей ИТМО Хайпарк займется архитектурное бюро «Студия 44»

Конкурс на проведение инженерно-подготовительных работ по объектам ИТМО Хайпарка в рамках второго и третьего этапов выиграло архитектурное бюро «Студия 44». Подрядчик до конца 2023 года выполнит инженерные изыскания и подготовит проектную документацию, сообщили в пресс-службе ИТМО.

Стоимость контракта составила 337 млн руб., он будет оплачен из средств федерального бюджета. В рамках второго и третьего этапа будут возведены три научных центра суммарной площадью 30 тыс. кв. м., в которых разместятся 50 международных научных лабораторий и не менее пяти инновационных производств.

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