На жителя Кубани завели 12 уголовных дел за военную контрабанду

В отношении жителя Краснодарского края возбудили 12 уголовных дел за систематические поставки товаров военного назначения за рубеж (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба Краснодарской таможни.

По данным ведомства, подозреваемый пытался отправить 12 посылок в США, Данию, Австралию и Китай международными почтовыми отправлениями, в которых были указаны ложные сведения о содержимом отправлений. Всего таможенники перехватили и изъяли 20 единиц товаров.

Военную продукцию фигурант хранил в гараже. При обысках изъяли более 300 единиц товаров, в том числе крупную партию амуниции для защиты от средств массового поражения – противогазы, защитные плащи, лицевые маски, перчатки и т.д. Вывоз перечисленных товаров за пределы РФ разрешен по лицензиям Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.

Следствие продолжается.

Татьяна Ручкина

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