В правительстве Тамбовской области произошли сразу четыре назначения

Глава Тамбовской области Максим Егоров подписал несколько распоряжений о назначении руководителей органов исполнительной власти региона.

Так, с 19 декабря министерство автомобильных дорог и транспорта области возглавил Альберт Чурилов. Он начал трудовую деятельность более тридцати лет назад, из которых двадцать провел на госслужбе в сфере автодорог.

Министерство социальной защиты и семейной политики региона возглавила Анна Орехова, которая до этого семь лет руководила реформируемым управлением соцзащиты области.

Директором департамента контроля и протокола правительства Тамбовщины назначена Елена Сутормина, которая на госслужбе уже свыше двадцати лет.

Елена Жмаева возглавила управление по работе с обращениями граждан облправительства. Она «имеет значительный стаж работы на государственной гражданской службе», сообщили в правительстве региона.

Андрей Цветков