В приграничном хуторе Белгородской области из-за обстрела в двух домах выбило окна

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле приграничного хутора Панков в Шебекинском городском округе. Пострадавших, по данным главы региона, нет.

«Есть повреждения в двух частных домовладениях — осколками снаряда выбиты окна. Оперативные службы на месте, администрация продолжает подомовой обход территории»,— сказал Вячеслав Гладков. В последний раз об обстреле хутора Панков сообщалось 9 декабря, когда там снаряд пробил крышу дома.

Часть Шебекинского городского округа остается без света из-за происшедшего ранее обстрела. Глава горадминистрации Владимир Жданов ранее сообщил, что на восстановление электроэнергии уйдет два-три часа.

Власти Белгородской области сообщают о последствиях обстрелов территории региона со стороны Украины почти каждый день. С 19 октября здесь введен средний уровень реагирования. Ранее ущерб от обстрелов Белгородской области оценивался в 6 млрд руб.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж