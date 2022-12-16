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«Обоснованная стоимость проезда сейчас — порядка 50 рублей»

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подвел итоги 2022 года и заглянул в следующий

В пятницу, 16 декабря, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов в ходе пресс-конференции подвел предварительные итоги социально-экономического развития города в 2022 году. Впрочем, он уделил внимание и будущему — увеличению стоимости проезда в общественном транспорте и предстоящим выборам в гордуму. С подробностями корреспондент «Ъ-Урал» Катерина Якушева.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов во время пресс-конференции

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов во время пресс-конференции

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов во время пресс-конференции

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Подведение итогов 2022 года глава Екатеринбурга Алексей Орлов начал с экономического блока. По его данным, в январе–октябре оборот крупных и средних организаций города составил 2,9 трлн руб., что на 19,3% выше показателей аналогичного периода прошлого года. Объем отгруженных товаров крупных и средних предприятий промышленности составил 578,4 млрд руб. (+15,1%), объем товаров обрабатывающих производств — 463,2 млрд руб. (+18,1%).

Самой объемной темой пресс-конференции стало строительство. «По нашим оценкам, к концу 2022 года объем введенного жилья составит 1,4 млн кв. м. Также в эксплуатацию будут введены 800 тыс. кв.м нежилых объектов»,— подсчитал Алексей Орлов. В этом году завершено строительство трех зданий школ на 2,5 тыс. мест, отремонтированы два здания детских садов и четыре здания школ в сумме почти на 2,7 тыс. мест, обустроены два школьных стадиона, выполнен капремонт Детской художественной школы №3 на Уктусе и открыт новый учебный корпус Детской художественной школы №2 в Академическом. «Строительная отрасль — одна из системообразующих для Екатеринбурга. Даже в непростых экономических условиях столица Урала демонстрирует устойчивое развитие и в этой сфере»,— отметил господин Орлов.

Мэр напомнил, что в Екатеринбурге продолжается благоустройство набережной реки Исети, проведен конкурс на разработку концепции развития участка от ул. Ткачей до ул. Лыжников и разработаны эскизные проекты благоустройства участка от ул. Ткачей до ул. Щорса. Летний парк «Уралмаш» передали в управление команде парка им. Маяковского. По словам Алексея Орлова, в следующем году парку оплатят из городского бюджета проект реконструкции, а заниматься его реализацией и привлекать партнеров будет руководство ЦПКиО.

Идет работа по созданию условий для занятий граждан физической культурой и спортом. «Введено в эксплуатацию 32 спортивных сооружения, модернизировано семь спортплощадок, завершен капитальный ремонт плавательного бассейна спортивной школы "Юность", заложен первый камень второй очереди строительства ледовой арены "Дацюк-арена", а к концу декабря завершится капитальный ремонт плавательного бассейна и спортивного павильона на территории стадиона "Калининец"»,— пояснил глава Екатеринбурга. Всего по итогам 2022 года количество спортивных сооружений в городе достигло 2,7 тыс. единиц.

Отдельное внимание Алексей Орлов уделил развитию общественного транспорта. «Объем перевозки пассажиров увеличился на 5% по сравнению с 2021 годом и составил почти 247 млн человек. К 300-летию Екатеринбург получит 45 троллейбусов с автономным ходом»,— уточнил господин Орлов. По его словам, стоимость проезда в общественном транспорте в Екатеринбурге вырастет с 32 до 33 руб. «Стоимость расходных материалов, ГСМ, запасных частей для техники и логистики возросла. Мы полагаем, что на фоне этого стоимость проезда повысится на один рубль. Это повышение незначительное, не в пределах инфляции. Экономически обоснованная стоимость проезда сейчас — порядка 50 руб., но мы не можем на такое пойти»,— пояснил глава города.

Отвечая на вопросы журналистов, Алексей Орлов рассказал про обновление состава гордумы, выборы в которую пройдут в 2023 году. «Думу 2023 года сформируют депутаты, которых выберет население. Сейчас схема такая, что 18 человек набирают по партийным спискам и 18 —по округам. Окончательного решения по новой схеме еще нет. Мы можем увеличить количество округов до 20, чтобы люди могли выбрать тех, кого хотят представить в думе. Нам хотелось бы видеть людей грамотных — и бюджетников, и бизнес. Неизбежно будут предложения и наших крупных финансово-промышленных групп», — пояснил господин Орлов.

Мэр прокомментировал возможное возвращение (5720469) с 1 января на уровень региона полномочий по утверждению генплана Екатеринбурга. «Весь 2022 год мы занимаемся разработкой нового генплана до 2045 года. Мы проводим работы в привязке развития Екатеринбурга с агломерацией. У нас много совместных проектов. Мы не мыслим себя без развития наших соседей, поэтому передача полномочий в Минстрой — наша инициатива. Минстрой — координирующий орган. Остальные полномочия остаются у нас»,— высказался Алексей Орлов.

Глава города озвучил планы на следующий год: «Нам предстоит построить развязку на том месте, где переулок Базовый переходит в улицу Комсомольскую, установить стелу „Город трудовой славы“ на Царской, отремонтировать семь детских садов и школ и завершить трамвайную ветку в Академический». По его прогнозу, доходы бюджета Екатеринбурга в следующем году составят рекордные 64,2 млрд руб.

Катерина Якушева

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