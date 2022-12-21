«Практически удалось достигнуть допандемийного уровня электропотребления»

В июне 2022 года компанию «Россети Урал» возглавил Александр Пятигор. В интервью Guide он рассказал о том, сколько компания направляет инвестиций на реализацию производственных программ, с какими показателями завершает год и какие задачи стоят перед коллективом в 2023 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор "Россети Урал" (МРСК Урала) Александр Пятигор

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Генеральный директор "Россети Урал" (МРСК Урала) Александр Пятигор

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Guide: Вы занимаете пост генерального директора «Россети Урал» уже полгода. Какие задачи стоят перед вами сегодня и в ближайшем будущем?

Александр Пятигор: «Россети Урал» — финансово устойчивая компания с серьезными трендами по развитию. И говорить о том, что мне нужно посмотреть только на что-то одно, такого не было. Конечно же, есть вопросы, которые требуют более пристального внимания. Речь идет о постоянной работе по повышению надежности электроснабжения, развитии электросетевой инфраструктуры и полной синхронизации с ключевыми промышленными проектами регионов, а также об обязательствах компании по технологическому присоединению.

Одним из важных направлений сегодня является повышение эффективности клиентского сервиса. Потребители ждут от нас еще большей оперативности и открытой коммуникации. Поэтому мы планируем пересмотреть подходы к работе с клиентами как в части скорости реагирования на обращения, развития онлайн-коммуникаций, так и подходы к консультационным услугам по вопросам технологического присоединения, учета электрической энергии, а также развивающегося широкого спектра дополнительных услуг.

Кроме того, необходимо решать задачу по консолидации электросетевых активов — сейчас в стране реализуется государственная стратегия по выявлению бесхозяйных сетей, сокращению количества территориальных сетевых компаний (ТСО) и унификации требований к их деятельности. Поскольку мы входим в холдинг «Россети», наши специалисты решают единые производственные задачи по обеспечению электроснабжения в строго установленных тарифных рамках. И подобная «лоскутность» электрической сети, которая пока еще в той или иной степени присутствует на Урале и в Прикамье, осложняет выполнение стратегических задач, стоящих перед энергетиками.

Нам предстоит еще очень много интенсивной и напряженной работы. И коллектив прекрасно знает об этом. Ведь в области ответственности нашей компании три больших крупных промышленных региона, где помимо городов-миллионников есть сельские населенные пункты. Эта приятная особенность формирует существенные акценты и требует большей динамики в работе.

G.: Как текущая ситуация повлияла на программы ремонта сетей и модернизации на 2022–2023 годы?

А.П.: Мы сохраняем все производственные планы. Затраты на техобслуживание и ремонт в 2023 году будут увеличены на 25%. Суммарно на эти цели будет направлено более 6,5 млрд руб. В 2022 году затраты на программу обслуживания и ремонта превысили 5,1 млрд руб. Если говорить об инвестициях, то в этом году объем финансирования инвестиционной программы составил более 14,4 млрд руб., в следующем году рассчитываем на сумму более 15,2 млрд руб.

G.: Столкнулась ли компания с проблемами при закупках комплектующих на фоне введенных санкций? Как в целом решается вопрос импортозамещения?

А.П.: Группа «Россети» не вчера и не сегодня начала заниматься импортозамещением. В целом российские энергетические компании начали работу в этом направлении еще во время первой волны санкций в 2014 году. Доля импорта в закупках оборудования, материалов и программного обеспечения в 2020–2021 году в «Россети Урал» составляла 6,4%, в 2022-м она уменьшилась до 5,6%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На подстанции «Новокольцовская» установлено 100% отечественного оборудования

На подстанции «Новокольцовская» установлено 100% отечественного оборудования



У заводов-производителей электрооборудования, которое используется в повседневной деятельности, были проблемы с поставками комплектующих, которые решались исходя из логистических цепочек поставок сырья. На нас это отразилось в большей степени в сроках и стоимости продукции, но сейчас ситуация стабилизировалась, и тренд по наращиванию производства на самих заводах продолжается.

В качестве примера можно привести запущенную в ноябре подстанцию 110 кВ «Новокольцовская» в Екатеринбурге, где 100% оборудования отечественного производства. Более того, 85% оборудования произведено в Свердловской области. Ведь на Урале сосредоточены крупнейшие промышленные мощности страны, в том числе и по производству энергооборудования.

G.: С 1 июля правительство РФ отменило льготные условия по техническому присоединению к электросетям. Как менялся в течение 2022 года запрос потребителей на эту услугу? Можно ли выделить тренды в этом направлении?

А.П.: У нас был рост заявок. По итогам 2022 года будет более 50 тыс., примерно 81% из них — физические лица. С июля по ноябрь было сокращение объемов заключенных договоров ТП до 150 кВт в среднем на 22% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. При этом объем договоров категории малого и среднего бизнеса вырос на 9%.

В целом говорить о тенденциях пока преждевременно, так как законодательные новации были введены только в июле. Какие-то выводы можно будет сделать через год.

G.: Каков объем выпадающих доходов от льготного технического присоединения?

А.П.: Здесь правильно говорить о том, сколько средств было направлено на реализацию льготного техприсоединения. В 2021 году эта сумма составила 5,2 млрд руб. — 39% от общего объема финансирования инвестпрограммы. В 2022 году сумма уменьшилась примерно до 3,4 млрд руб. Теперь это около 29% от объемов финансирования наших инвестиционных планов. Несмотря на тренд по уменьшению доли затрат, для компании это все равно весьма ощутимые суммы. И это именно те средства, которые можно было бы направить на реновацию существующей сети.

G.: Давайте поговорим в целом об энергопотреблении. Как оно изменилось в 2022 году? Удалось ли достигнуть допандемийных показателей?

А.П.: По сравнению с 2020 годом потребление выросло на 5,5%. Практически удалось достигнуть допандемийного уровня электропотребления. В целом по зоне деятельности компании (Свердловская область, Челябинская область, Пермский край) энергопотребление за 11 месяцев 2022 года составило почти 58 млрд кВтч, что немного выше прошлогодних объемов. За ноябрь прирост по «Россети Урал» составил 2,23% в сравнении с прошлогодними показателями, по филиалу «Свердловэнерго» — 4,13%. По Екатеринбургу, напротив, наблюдается снижение электропотребления на 1,15%.

G.: В последнее время вопрос надежности и качества электроснабжения обсуждается в связке с проблемами динамично развивающихся территорий. В чем его суть?

А.П.: Мы сейчас активно работаем над вопросами повышения качества и надежности электроснабжения в динамично развивающихся пригородах Екатеринбурга, Челябинска и Перми. Проблема возникла не вчера и связана с объективными и достаточно глубокими системными причинами.

Речь идет о серьезно возросшей коммунально-бытовой нагрузке на существующую электросетевую инфраструктуру. Планы развития территорий не отражают реального перспективного роста потребления. Не все коттеджные поселки газифицированы. Заявители данных территорий помимо общих коммунально-бытовых нужд активно используют существующие мощности и для электроотопления, что приводит к перегрузке сети и повреждению ее элементов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2022 году затраты на программу обслуживания и ремонта превысили 5,1 млрд рублей

В 2022 году затраты на программу обслуживания и ремонта превысили 5,1 млрд рублей



Для обеспечения энергопотребления данных территорий в 2023–2024 годах планируется реализовать комплекс технических мероприятий по основной сети 35–110 кВ, включая строительство новых центров питания, автоматизацию существующей и строящейся сети для обеспечения дополнительной надежности.

Также на открытое обсуждение будут выноситься вопросы синхронизации планов развития территорий и электросетевой инфраструктуры. Это и более плотный диалог с муниципалитетами в части выделения земель под новую застройку, так как нам важно синхронизировать планы и с их газификацией. И исчерпывающее консультирование клиентов при подаче заявки на техприсоединение. И в целом более пристальный контроль за энергопотреблением в рамках заявляемых величин.

G.: Насколько актуальна сегодня тема со строительством электрозарядных станций (ЭЗС)?

А.П.: Работа по развитию зарядной инфраструктуры ведется в рамках реализации профильной программы. В ее рамках до конца года в Свердловской области будут установлены пять ЭЗС. Две из них были установлены в ноябре в Екатеринбурге — около ТРЦ «Алатырь» и на улице Бориса Ельцина. Еще три зарядные станции появится на трассах Пермь—Екатеринбург, Екатеринбург—Тюмень и Екатеринбург—Нижний Тагил—Серов.

Мы смотрим, изучаем рынок, и новые проекты зависят от скорости развития рынка. В настоящее время наблюдается устойчивая динамика роста электромобилей, но их объем относительно классических автомобилей незначителен. В 2023 году планируется установка еще семи новых ЭЗС. В итоге на территории Свердловской и Челябинской областей будут функционировать 14 зарядных станций, еще восемь — в Пермской крае. Всего на территории ответственности компании будут функционировать 36 ЭЗС при том, что количество зарегистрированных электромобилей едва превышает 460 штук.

В существующих условиях энергетики должны находить баланс между реализацией перспективных проектов и выполнением ключевой задачи по обеспечению надежности электроснабжения. Поэтому при обсуждении планов развития вне программы, в первую очередь будет оцениваться наличие финансовых средств. Рост объемов зарядной инфраструктуры будет зависеть от развития рынка, появления официальных дилерских центров по продаже электромобилей и динамики количества владельцев электрокаров.

G.: Как складывается ситуация с долгами предприятий перед «Россети Урал»?

А.П.: В целом мы не испытываем напряжения со стороны гарантирующих поставщиков, у нас выстроен диалог, платежи идут почти вовремя. С момента ухода с рынка недобросовестных гарантирующих поставщиков, в том числе из группы МРСЭН, заметна тенденция к стабилизации ситуации в расчетах за услуги по передаче электроэнергии.

Есть рабочая дебиторская задолженность, но она в рамках допустимой. Фактическая дебиторская задолженность на конец года составляет чуть более 6,1 млрд руб., из которых около 5 млрд руб. — это средства, взыскиваемые в рамках дел о банкротстве гарантирующих поставщиков, которые были лишены статуса. Их мы планируем получить в рамках дел о банкротстве ПАО «Челябэнергосбыт», АО «Роскоммунэнерго» и ООО «АЭС-Инвест». Также идет планомерная работа с арбитражными управляющими по оспариванию сделок должников и привлечению контролирующих лиц к субсидиарной ответственности. Уже получено порядка 300 млн руб. Работа продолжается, но это довольно трудозатратный процесс, растянутый по времени.

Среди предприятий ключевыми должниками являются Высокогорский горно-обогатительный комбинат (ВГОК) и компания «Мечел-Энерго» (действует в интересах ПАО «Челябинский металлургический комбинат»). Часть задолженности приходится урегулировать в судебном порядке. ВГОК предоставлены гарантии по объемам и срокам оплаты задолженности. За прошедший период 2022 года просроченная дебиторская задолженность снизилась на 600 млн руб.

G.: Какие проекты запланированы на следующий год?

А.П.: Будут пересмотрены и изменены подходы к работе клиентского блока. Расширены и автоматизированы механизмы обратной связи и скорость реагирования на инциденты. Уже реализуется модуль адресного информирования клиентов о плановых отключениях, связанных с проведением ремонтных работ. Кроме того, мы продолжим оказывать полное содействие развитию жилищного строительства в рамках техприсоединения. В 2023 году планируется подключить более 200 объектов в регионах присутствия, это более 2,2 млн кв. м жилья. Ожидается, что по итогам текущего года этот показатель будет на уровне 1,8 млн кв. м.

В 2023 году планируется завершить реконструкцию подстанции «Шпагатная» в Сысертском городском округе, техперевооружение подстанции «Михайловская» на юго-западе региона, которая обеспечивает электроснабжение ряда промышленных объектов, а также строительство сетевой инфраструктуры для электроснабжения крупного транспортно-логистического терминала в Екатеринбурге.

G.: В день выхода Guide «Итоги года», 22 декабря, будет отмечаться День энергетика. Что хотели бы пожелать коллегам в преддверии профессионального праздника?

А.П.: Желаю достигать намеченных целей, ярких побед, безаварийной работы и только благополучия. Больше поводов для профессиональной гордости за дело, которые мы вместе выполняем.

Беседовала Татьяна Дрогаева