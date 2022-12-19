ФТС пресекла на Кубани военную контрабанду

Сотрудники Федеральной таможенной службы пресекли канал контрабанды продукции военного назначения, сообщает ФТС.

По данным ведомства, житель Краснодарского края намеревался отправить в США, Данию, Австралию, Китай и другие страны посылки, в которых находились 20 единиц товаров военного назначения, запрещенных к вывозу из Российской Федерации без разрешения ФТС. При обыске в подвале гаража мужчины также были обнаружены предметы военной амуниции, в том числе противогазы, защитные плащи, маски, перчатки. В отношении злоумышленника возбуждено 12 уголовных дел по статье о контрабанде.

Анна Перова, Краснодар