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Коммерсантъ FM
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ФТС пресекла на Кубани военную контрабанду

Сотрудники Федеральной таможенной службы пресекли канал контрабанды продукции военного назначения, сообщает ФТС.

По данным ведомства, житель Краснодарского края намеревался отправить в США, Данию, Австралию, Китай и другие страны посылки, в которых находились 20 единиц товаров военного назначения, запрещенных к вывозу из Российской Федерации без разрешения ФТС. При обыске в подвале гаража мужчины также были обнаружены предметы военной амуниции, в том числе противогазы, защитные плащи, маски, перчатки. В отношении злоумышленника возбуждено 12 уголовных дел по статье о контрабанде.

Анна Перова, Краснодар

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