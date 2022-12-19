Компания Audi анонсировала электрический концепт-кар activesphere, который будет представлен в начале 2023 года.

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Фото: Audi Audi activesphere

Фото: Audi

Модель, выполненная в формате купе-кроссовера, получит полностью электрическую силовую установку. Никакой технической информации о прототипе, который станет четвертым в линейке концепт-каров Audi Sphere, нет.

«Концепт-кар станет идеальным компаньоном для амбициозных приключений на свежем воздухе. Будь то водные виды спорта, катание на лыжах, игра в гольф или сложные горные дороги — activesphere предлагает максимальную вариативность для всех видов деятельности.

Концепт-кар сочетает в себе экстраординарную элегантность с выдающимися внедорожными качествами, а его коммуникационные технологии создают уникальные впечатления, выходящие за рамки самого автомобиля», — описывает новый прототип Audi.

Официальная премьера Audi activesphere состоится 26 января 2023 года. Напомним, ранее марка представила прототипы skysphere, grandsphere и urbansphere.

Максим Вершинин