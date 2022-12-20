Газовое голодание

Остановка поставок российского газа в Европу в следующем году грозит региону существенным недостатком трубопроводного газа, который вряд ли в полной мере удастся заместить закупками сжиженного природного газа. Это связано в первую очередь с ростом потребления в Китае и отсутствием новых производственных мощностей по сжижению. Так что реальной альтернативой для ЕС, продолжающего вкладывать сотни миллиардов евро в возобновляемые источники энергии и повышение энергоэффективности, пока является уголь, закупки которого по итогам 2022 года побьют исторический рекорд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ

Дефицит газа в Европе в 2023 году может составить 27 млрд кубометров, прогнозирует Международное энергетическое агентство (МЭА). Основной его причиной, согласно отчету, станет существенное снижение или полная остановка поставок сырья по трубопроводам из России. В 2022 году прокачка газа в ЕС ожидается на уровне около 60 млрд кубометров, что почти в 2,5 раза ниже прошлогоднего уровня (140 млрд кубометров).

Сырье нарасхват

Сейчас газ прокачивается только по одной нитке через Украину в объеме около 40 млн кубометров в день. И если в следующем году экспорт сохранится на текущем уровне, то по его итогам он составит примерно 25 млрд кубометров.

Но в случае прекращения поставок из России в следующем году и с учетом восстановления спроса в Китае после отмены ограничительных мер, связанных с COVID-19, нехватка газа может оказаться существенно выше — около 57 млрд кубометров в 2023 году, ожидают в МЭА. При этом, если предположить, что в подземных хранилищах ЕС к концу отопительного сезона останется треть запасов, до следующей зимы потребуется 65 млрд кубометров для их заполнения до 95%.

При этом, по оценке МЭА, на ликвидацию сырьевого дефицита до 30 млрд кубометров Европе придется потратить дополнительно €100 млрд, половина из которых должна пойти на повышение энергоэффективности (в первую очередь на модернизацию зданий), еще 40% — на возобновляемые источники энергии, а остальное — на строительство установок с тепловыми насосами, производство биометана и проекты по сокращению сжигания в факелах и выбросов метана.

Но вложения, считают в агентстве, быстро окупятся. Почти сразу они принесут экономию до €30 млрд на импорте природного газа в 2023 году, а в течение двух-трех лет экономия превысит объем первоначальных вложений. За последний год на компенсацию потребителям затрат на дорогой газ страны ЕС уже потратили около €330 млрд.

СПГ не дотекает до Европы

При этом возместить снижение поставок трубопроводного газа из России европейские страны планируют за счет сжиженного природного газа (СПГ), увеличив объем его импорта на 40 млрд кубометров. Но, предупреждают в МЭА, реально на рынок в течение года дополнительно может поступить только около 20 млрд кубометров с учетом конкуренции за сырье с Китаем.

Уже сейчас Китай почти догнал Евросоюз по объему потребления газа, если падение спроса там продолжится. По оценкам «Газпрома», за последние 20 лет темпы роста спроса на газ в Китае превышали 13% в год. За это время прирост спроса на газ в КНР составил почти 350 млрд кубометров. По итогам 2022 года потребление страны прогнозируется на уровне 375 млрд кубометров, а к 2040-му этот показатель может достичь 700 млрд кубометров (330 млрд кубометров из них будет импортироваться). Совокупный спрос на газ в странах Азиатско-Тихоокеанского региона уже выше, чем в Европе. И во многом азиатские страны будут покрывать рост потребления за счет СПГ.

Но, по оценке Центра по энергопереходу и ESG «Сколтеха», спрос на рынке СПГ будет существенно превышать предложение из-за низких темпов ввода новых мощностей. Так, до конца нынешнего года ожидаются запуск только плавучего СПГ-завода в Мозамбике на 4,5 млрд кубометров, завершение строительства нескольких производственных линий в США и окончание ремонта завода Freeport LNG. Эксперты считают, что существенного притока новых объемов сжиженного газа можно ожидать только после 2025 года, когда мощности по производству расширят США и Катар.

Угольная альтернатива

Впрочем, в «Газпроме» считают подход Европы к обеспечению себя газом в целом неверным. Как заявлял заместитель начальника департамента—начальник управления монополии Кирилл Полоус, столкнувшись с проблемой нехватки газа, европейские компании пытаются решить ее путем активного развития приемной СПГ-инфраструктуры. «В результате, образно выражаясь, происходит попытка удовлетворить энергетическую жажду путем покупки стаканов, а не воды»,— отмечал он на форуме «Газ России 2022». Хотя решать проблему, по его мнению, нужно инвестированием в добычу, которую ЕС, напротив, активно снижает.

При этом на фоне нехватки трубопроводного газа и СПГ в мире рекордными темпами растет потребление угля. В 2022 году оно будет выше пиковых показателей девятилетней давности и впервые в истории превысит 8 млрд тонн. На таком высоком уровне спрос сохранится до 2025 года, прогнозирует МЭА. Наибольший прирост ожидается в Индии (на 6,8%, до 1,1 млрд тонн), а также в европейских странах (на 5,7%, до 685 млн тонн). В Китае спрос сохраняется на традиционном уровне: в 2022 году он увеличится на 0,4%, до 4,2 млрд тонн. Однако в перспективе намерены сократить потребление и этого энергоресурса (на 8% к 2025 году, до 371 млн тонн).

Ольга Мордюшенко