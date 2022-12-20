«Россия — одна из немногих стран, где есть свое криогенное машиностроение»

Международные санкции и уход иностранных партнеров заставили многие промышленные компании в России менять планы по строительству мощностей из-за недостатка оборудования. О ситуации в газовой и химической отраслях, а также перспективах импортозамещения на крупнейших проектах в этой области “Ъ” рассказал генеральный директор ПАО «Криогенмаш» Дмитрий Кузнецов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор ПАО «Криогенмаш» Дмитрий Кузнецов

Фото: Предоставлено ПАО «Криогенмаш» Генеральный директор ПАО «Криогенмаш» Дмитрий Кузнецов

Фото: Предоставлено ПАО «Криогенмаш»

— С каким оборудованием в нефтегазовой и химической отраслях возникли наибольшие трудности на фоне санкций и какие из них вы готовы заместить?

— Так как «Криогенмаш» является разработчиком и производителем криогенного оборудования, то в первую очередь это криогенные воздухоразделительные установки — оборудование, которое позволяет получать из воздуха кислород, азот, аргон и редкие газы: криптон, ксенон, неон. Кислород необходим в металлургии для выплавки стали, азот — основа обеспечения пожаровзрывобезопасной эксплуатации промышленных предприятий, важный компонент обеспечения технологических процессов нефтегазохимических производств, аргон в первую очередь нужен металлургам для производства высококачественной стали, машиностроителям — для сварки. Редкие газы важны для космонавтики, для производства микроэлектронного оборудования, чипов, фундаментальных научных исследований, востребованы в инновационной медицине.

Россия — одна из очень немногих стран мира, в которой есть свое криогенное машиностроение, причем подкрепленное собственной научно-технической базой, поэтому в области производства продуктов разделения воздуха ситуация в стране вполне благополучная. Около 90% кислорода, азота и аргона в нашей стране производится на криогенных воздухоразделительных установках средней и большой производительности. Из 235 таких установок, используемых в РФ, 54% — нашего производства.

Наша продукция используется и за рубежом. Сейчас в Узбекистане ведутся пусконаладочные работы на двух сверхкрупных воздухоразделительных установках производительностью 120 тыс. кубометров кислорода в час каждая, которые разработаны и поставлены для проекта Uzbekistan GTL и являются самыми мощными на постсоветском пространстве. Подобных установок не более 15 штук во всем мире.

— Какие перспективы у России в области машиностроения без участия иностранных компаний?

— В области редких газов в России есть все, чтобы занять не менее 20% мирового рынка ксенона и криптона и как минимум 30% мирового рынка неона. «Криогенмаш» реализует в России два новых проекта по получению криптоно-ксенонового сырья. Имеющиеся в нашей стране мощности по получению чистых ксенона и криптона могут переработать в чистые газы все получаемое в мире сырье, из 20 имеющихся в мире установок для получения чистых криптона и ксенона 2 созданы нами — они успешно работают в Китае. Еще один подобный проект — установку для получения чистого неона — запустили наши коллеги из МГТУ имени Баумана. Таких установок в мире всего семь.

Традиционно подобные наукоемкие проекты являются продуктом международной кооперации, обычно разработчик самостоятельно создает технологию и изготавливает ключевое оборудование, в котором заключено уникальное ноу-хау, а комплектующие, которые выпускаются серийно, например компрессоры, арматуру, АСКУ, приобретает у того, кто предложит лучшее сочетание цены и качества. Поведение некоторых иностранных поставщиков разрушает сложившуюся производственную кооперацию, но наличие собственной конструкторской и исследовательской базы дает нам возможность предложить решения, которые замещают критический импорт: найти аналоги в России и за рубежом, возобновить собственное производство. Ведь 20 лет назад «Криогенмаш» сам выпускал практически все комплектующие, за исключением компрессоров.

Сильнее санкционный режим сказывается на тех, кто делал ставку на иностранное оборудование. К нам поступают обращения с просьбой достроить или ввести в эксплуатацию продукцию конкурентов, которая осталась без поддержки производителей. Стараемся идти навстречу. Например, сейчас наши специалисты вводят в эксплуатацию турбодетандер-компрессорные агрегаты для одного из крупнейших химических предприятий в Забайкалье.

Сложнее ситуация с оборудованием для получения сжиженного природного газа. С малотоннажными заводами ситуация благоприятная: здесь основное технологическое оборудование иностранного производства скорее исключение, а вот с крупнотоннажными проектами ситуация другая.

«Газпром» и НОВАТЭК ведут собственные разработки крупнотоннажных технологий СПГ, однако в период доступности проверенных иностранных решений особого стимула для ускоренного создания отечественного решения не было. Сейчас ситуация изменилась, и мы видим ускорение движения в этом направлении. Готовы включиться в решение таких задач, тем более что опыт уже имеется.

— На какие проекты российских компаний вы поставляли оборудование в 2022 году и что планируется на 2023-й?

— Большинство нашей продукции имеет длинный срок производства: от начала конструирования до ввода в эксплуатацию может пройти от года до четырех лет. В настоящий момент мы разрабатываем кислородную криогенную ВРУ для ЧМК, оборудование для ММК и «Норильского никеля», завершаем производство азотных установок для Иркутского завода полимеров и ТАНЕКО. Строим крупную азотно-воздушную станцию для Амурского ГХК. Завершается монтаж технологического оборудования на втором стартовом ракетном комплексе «Ангара», который создается на космодроме Восточный в Амурской области. «Криогенмаш» поставил сюда системы заправки жидким кислородом, азотом и системы термостатирования. Также строим в стране четыре малотоннажных завода СПГ — в Татарстане завершаются пусконаладочные работы, на этапах конструирования и производства оборудования заводы в Московской, Самарской и Томской областях. В Мурманскую область в Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений НОВАТЭКа поставили ряд систем хранения для криогенных продуктов, а также криогенную воздухоразделительную установку в блочно-модульном исполнении. Помимо этого идут поставки в Индию, Китай, Казахстан, Узбекистан.

— Рассчитываете ли вы увеличить долю рынка? И до какого уровня?

— На основном для нас рынке воздухоразделительных установок мы планируем сохранять долю более 50%. Российский рынок малотоннажных заводов СПГ для нас относительно новый — до этого мы успешно работали в Китае, поставив туда более 20 ожижителей природного газа. В РФ сейчас работает один малотоннажный завод с нашим оборудованием и еще четыре — на разных этапах производства. Оцениваем текущую долю примерно в 20%, рассчитываем увеличить ее минимум до 30%.

— Как будет развиваться компания, согласно вашей новой стратегии?

— Согласно ей, «Криогенмаш» останется крупнейшим российским разработчиком и производителем криогенного оборудования. Мы будем производить криогенные воздухоразделительные установки, причем это может быть как поставка оборудования, так и строительство «под ключ». Более того, будем строить подобные проекты с привлечением собственного финансирования, возмещая расходы за счет долгосрочных контрактов по снабжению техническими газами заказчика — это так называемые проекты on-site. В области малотоннажного СПГ мы идем от поставок «сердца» технологии — ожижителя — к комплексной поставке основного технологического оборудования, предлагая заказчику готовое решение малотоннажного завода. Готовы к разработке и созданию новых продуктов в области крупнотоннажного СПГ — это криогенные спиральновитые теплообменники и детандерные агрегаты. Рассчитываем, что опыт и компетенции в создании систем хранения и транспортировки жидкого водорода, которые мы в последнее время поставляли на зарубежные рынки, найдет спрос и в России. Все это позволяет нам прогнозировать удвоение выручки в ближайшие несколько лет.

— Какие наиболее серьезные трудности сейчас стоят перед компанией?

— Мы разрабатываем и производим сложное наукоемкое оборудование. Поэтому самое ценное у нас — это наш научный и конструкторский потенциал. Главная задача — привлечение молодежи, которая сможет дальше развивать те знания и умения, которые у нас есть. К сожалению, пару десятилетий назад в стране радикально сократилась подготовка специалистов в области криогеники, поэтому стараемся максимально эффективно использовать имеющиеся возможности. Совместно с профильной кафедрой МГТУ имени Баумана организовали работу по стажировкам и производственной практике на «Криогенмаше» будущих криогенщиков и рассчитываем, что выпускники придут к нам на работу. Также испытываем дефицит опытных рабочих, поэтому в рамках федерального проекта «Профессионалитет» участвуем в создании образовательно-производственного центра для студентов, помогли оборудовать новую электрогазосварочную лабораторию в Балашихинском техникуме.

— Сколько вы планируете вложить в 2023 году? Сильно ли изменились планы в этой области?

— Мы готовы и дальше инвестировать в проекты on-site, каждый из которых является воздухоразделительным заводом. Одновременно мы можем строить два-три подобных проекта.

— Необходима ли помощь государства в разработке оборудования?

— Безусловно, нужна поддержка государства для динамичного развития наукоемких технологий, разработки и внедрения в производство новых видов продукции. Государство должно формировать политику в части развития важных для страны отраслей и использовать инструменты поддержки отечественных производителей. Для обновления парка выработавших назначенный срок ВРУ постановлением правительства №1957 утверждены правила предоставления субсидий для возмещения части затрат на приобретение новых криогенных воздухоразделительных установок взамен ликвидируемых. В области СПГ принята программа «Прорыв на рынки СПГ», одной из главных задач которой является создание отечественного оборудования и обеспечение национального технологического суверенитета в этой области. Постановление правительства №1649 определяет перечень критического оборудования и запускает механизм субсидирования НИОКР для его создания, и мы предполагаем воспользоваться этим механизмом.

Интервью взяла Ирина Салова