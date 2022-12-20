Газ войдет в каждый дом

Газификация российских регионов, активизировавшаяся в последние годы, сейчас стала особенно актуальна на фоне санкций и ограничения поставок на крупнейший для России рынок сбыта — в Европу. Но процесс доставки газа до потребителей тормозится дефицитом транспортных мощностей, с которым в перспективе предполагается справиться в том числе за счет таких экспортных маршрутов, как «Сила Сибири», и сложностями подключения. Эксперты отмечают, что увеличение потребления газа также поможет высвободить для экспорта существенные объемы нефти и нефтепродуктов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ

Правительство 30 ноября утвердило постановление, по которому программа социальной газификации становится бессрочной. В документе говорится, что детские сады, школы, поликлиники, больницы и другие социальные объекты, расположенные в газифицированных населенных пунктах, должны быть бесплатно подключены к распределительным сетям, включая проведение газа непосредственно до зданий. Также бессрочной, согласно постановлению, становится программа догазификации домовладений граждан. Документ вступает в силу 1 марта 2023 года.

Проработать вопрос продления программы газификации после 2022 года, а регионам — предоставить субсидии нуждающимся гражданам на покупку газового оборудования в октябре поручил президент Владимир Путин. Также правительство должно было проработать дополнительные субсидии на оборудование при социальной газификации и выделить на это около 400 млрд руб. Ранее закон, согласно которому газ будет проводиться бесплатно до границ земельных участков россиян, приняла Госдума.

Нарастающими темпами

За последние 20 лет процесс газификации заметно активизировался, тогда как до этого его темпы составляли менее 1% в год. И к началу 2000-х уровень газификации России составлял менее 50%. Но уже в 2005 году была развернута системная работа с российскими регионами, и к 2010 году этот уровень поднялся с 53,3% до 63,1%. В 2019-м он оценивался Минэнерго РФ уже в 70,1%. По данным Минэнерго, региональные программы газификации утверждены в 76 субъектах РФ. Крупнейшими потребителями газа являются объекты электроэнергетики (около 160 млрд кубометров в год, или 36%) и население (около 50 млрд кубометров газа в год, или 12% российского спроса на газ). При этом существенный потенциал роста потребления ожидается и в других отраслях экономики, в частности в газохимической отрасли, что важно учитывать при будущем планировании газовой инфраструктуры.

Всего за 2005–2021 годы объем инвестиций в программу газификации составил около 489 млрд руб. За этот период было газифицировано более 1,1 млн домовладений и квартир, подключено свыше 6 тыс. котельных и промышленных предприятий. Самые высокие показатели газификации, рассчитанные по методике Минэнерго, достигнуты в Приволжском федеральном округе — 87%, Центральном федеральном округе — 85% — и Северо-Кавказском федеральном округе — более 84%. Наименее газифицированными пока остаются Сибирский и Дальневосточный федеральные округа, где уровень газификации составляет около 17%.

Недоработки на местах

Однако динамика газификации российских регионов в последние годы несколько тормозится по ряду причин. Во-первых, это ограниченность доступа к Единой системе газоснабжения и недостаточная пропускная способность магистральной инфраструктуры. Во-вторых, как отмечали в Минэнерго, проблемами являются довольно низкое качество региональных программ газификации, которые должны были стать основой для развития процесса, и неисполнение субъектами своих обязательств. Также негативное влияние оказывают отсутствие должного уровня координации, дефицит источников финансирования и так называемая проблема последней мили, когда процесс может застопориться иногда в нескольких метрах от объекта потребления, так как из-за административных барьеров обязанности по доведению газа перекладываются одним ответственным лицом на другое.

По мнению вице-премьера Александра Новака, эти проблемы решат развитие магистральной инфраструктуры и ее правильное применение. Для этого необходимо использовать крупные газопроводы, такие как «Сила Сибири», а также вести работу по реконструкции и расширению мощностей газораспределительных станций. Помимо этого, считает чиновник, чтобы в полной мере задействовать имеющуюся ресурсную базу по газу в Восточной Сибири, необходимо задействовать ресурсы не только «Газпрома», но и независимых производителей газа.

Также правительство старается упростить процесс подключения к сетям со стороны потребителя. «К сожалению, выстроена достаточно сложная система: и со стороны требований по документации, и по срокам,— пояснял Александр Новак.— Чтобы провести газ в свой дом, потребитель должен пройти целых девять этапов и собрать множество документов. При этом средний срок подключения населения за 2019 год составил 237 дней».

Для ускорения подключения летом прошлого года был создан Единый оператор газификации. Согласно новой модели, компания отвечает за строительство газопроводов-отводов, газораспределительных станций, межпоселковых газопроводов и газораспределительных сетей вплоть до границ земельных участков. Такая схема позволяет синхронизировать работу по сооружению объектов газификации, оптимизировать расходы на строительство и существенно сократить время на подключение потребителей к сетям: по подсчетам господина Новака, сроки подключения сократились до 135 дней.

Утром — деньги, вечером — газ

Но главный вопрос в рамках газификации — финансирование программ. По предварительным расчетам «Газпрома», для их реализации до 2030 года потребуется около 1,9 трлн руб. Часть этих затрат государство готово взять на себя, так что сейчас правительство рассматривает дополнительные источники финансирования.

Несмотря на трудности, как заявляет «Газпром», к 2026 году в 35 регионах РФ будет полностью завершена технически возможная сетевая газификация, а к 2030-му будет на 100% реализована технически возможная газификация всей страны. Аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман отмечает, что сейчас газификация проходит довольно успешно, хотя, конечно, это крайне длительный процесс: «К 2021 году уровень газификации достиг 72,1%, а десять лет назад он находился на отметке 63,1%. Сейчас в наиболее простых для проведения газификации районах страны ее уровень уже приближается к технически достижимому максимуму, а актуальной становится газификация в более труднодоступных регионах. На этом фоне темпы газификации замедляются, а на каждый новый процент приходится затрачивать больше средств».

Как сообщал Александр Новак, большой потенциал у «Газпрома» есть не только в области новых подключений, но и при догазификации. Тут потенциал компании сопоставим с уже принятым объемом заявок на подключение. На данный момент оформлено примерно 800 тыс. заявок граждан, заключено 685 тыс. договоров, а газопроводы доведены до границ более 460 тыс. участков. «При этом работы по прокладке газопроводов организованы не только по заявкам граждан, но и превентивно. Там, где это экономически целесообразно, техническая возможность для подключения домовладений создается и для тех домохозяйств, которые не подали заявки, но планируют газификацию в будущем. Такая техническая возможность создана уже более чем для 600 тыс. домовладений. То есть труба проложена вблизи от участка и при поступлении соответствующей заявки от домовладельца в короткие сроки будет проведена до границы участка»,— сообщал господин Новак на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами в середине декабря. В ответ глава правительства отметил, что важно не сбавлять набранные темпы газификации. Тем более что сейчас вопрос о повышении внутреннего потребления особенно актуален для «Газпрома» на фоне западных санкций и намерений Европы отказаться от российского газа.

Сжиженная альтернатива

Еще одним плюсом повышения объемов использования газа, по словам главы комитета Госдумы по энергетике Павла Завального, станет высвобождение нефти и нефтепродуктов, которые могут пойти на экспорт. По его подсчетам, Россия сейчас потребляет 76 млн тонн моторного топлива. При этом замещается только 1 млн тонн. Альтернативным топливом, считает господин Завальный, может стать сжиженный природный газ (СПГ). За счет него в перспективе Россия может заместить 100 млрд кубометров выпавших поставок газа в Европу, полагает он.

Масштабные планы по переходу на СПГ уже есть, например, в Амурской области. Местные власти намерены до конца 2023 года газифицировать объекты космодрома Восточный за счет строящегося комплекса сжижения природного газа мощностью 1,5 млн тонн (ввод запланирован на 2023 год). Для «Газпрома» этот проект станет первым региональным активом в автономной газификации.

Константин Анохин