ЛУКОЙЛ заглянул вглубь переработки

ЛУКОЙЛ реализовал крупнейший в своей истории инвестиционный проект по переработке стоимостью 100 млрд руб. В ноябре компания на площадке в Кстово запустила крупный комплекс вторичных процессов, благодаря которому глубина переработки на НПЗ выросла до рекордного уровня. Общие инвестиции ЛУКОЙЛа в модернизацию перерабатывающих мощностей в России превысили $14 млрд.

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ЛУКОЙЛ в ноябре на площадке в г. Кстово запустил комплекс переработки нефтяных остатков мощностью 2,1 млн тонн в год. Он стал важным элементом, позволившим заводу повысить выход светлых нефтепродуктов до исторического максимума — с 63,4% в 2021 году до 71% в декабре 2022 года. Глубина переработки НПЗ увеличилась с 80% в 2021 году до 87% на конец 2022 года. Удалось существенно нарастить — на 0,7 млн тонн в год — объемы производства дизельного топлива экологического класса «Евро-5». По оценкам ЛУКОЙЛа, благодаря новым объектам Кстовского НПЗ выход светлых нефтепродуктов по компании в целом вырос до 75% (73% в 2021 году).

Задача на государственном уровне Модернизация действующих производств в российской нефтеперерабатывающей отрасли проводится в рамках четырехсторонних соглашений, подписанных в 2011 году нефтяными компаниями, ФАС России, Ростехнадзором и Росстандартом, а также соглашений по модернизации, заключенных в 2019 и 2021 годах между Министерством энергетики и компаниями. Согласно договоренностям, собственники предприятий взяли на себя обязательства до 2027 года построить 98 установок вторичной переработки нефти и 36 реконструировать. Среди них установки как облагораживающих (риформинг, изомеризация, гидроочистка и прочие), так и конверсионных (гидрокрекинг, каталитический крекинг, висбрекинг, замедленное коксование) процессов.

Этот показатель важен и в свете общих задач по модернизации — по планам правительства в среднем по отрасли выход светлых нефтепродуктов увеличится с текущих 62% до 72% в 2030–2035 годах. И хотя ЛУКОЙЛ еще в 2016 году выполнил свои обязательства в рамках соглашения с Минэнерго по повышению эффективности нефтеперерабатывающих активов, работа в этом направлении продолжается.

Поступательное движение

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Строительство комплекса по переработке нефтяных остатков в Нижнем Новгороде стало очередным этапом масштабной программы модернизации завода. Предыдущие крупные установки каталитического крекинга мощностью по 2 млн тонн в год компания последовательно вводила в 2010 и 2015 годах.

К 2016 году ЛУКОЙЛ первым в России полностью перешел на выпуск топлив, соответствующих стандарту «Евро-5», а в 2017 году в г. Кстово впервые в стране началось промышленное производство бензина ЭКТО 100.

Следующим важным шагом было введение в середине прошлого года в эксплуатацию новой установки изомеризации ПЕНЕКС, которая позволила увеличить объемы выпуска высокооктанового бензина на Кстовском НПЗ на 400 тыс. тонн в год. За ним последовала модернизация битумного производства, на первом ее этапе был запущен блок полимерно-битумных вяжущих мощностью 25 тыс. т/мес. По планам ЛУКОЙЛа на втором этапе будет построен и введен в эксплуатацию в 2026 году блок по выпуску дорожного битума мощностью 50 тыс. т/мес. В компании отмечают, что продукция новых установок на данный момент широко востребована, так как в дорожном строительстве с каждым годом растет доля применения модифицированных битумов.

Модернизация и расширение завода «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» сопровождается реконструкцией очистных сооружений предприятия, строительством и ремонтом энергетических объектов и систем водоснабжения и водоотведения. Это обеспечит очистку сточных вод в соответствии со всеми нормативами, включая экологические стандарты, а также увеличит мощности очистных сооружений с 3 тыс. до 4 тыс. куб. м в час.

Суммарно с 2002 по 2022 год инвестиции компании в Нижегородский НПЗ составили более 250 млрд руб.

Ольга Матвеева